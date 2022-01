Diego Valencia está enfocado en lograr un nuevo título con la Católica, y no se deja distraer pese a que su nombre suena en un puñado de equipos de La Liga de España.

Diego Valencia fue uno de los pilares de la histórica campaña en que Universidad Católica consiguió el anhelado tetracampeonato, sin embargo, el canterano no se conforma y está listo para ir por más en 2022, donde se ilusiona con un inédito pentacampeonato.

La pasada temporada el Pollo marcó 14 tanto y se erigió como el segundo goleador de la franja por detrás de Fernando Zampedri, por lo que este año se ilusiona con mantener el buen nivel y conseguir el quinto título al hilo para el club.

"Me siento bien, nos estamos preparando con el equipo de muy buena forma. El primer desafío que tenemos es la Supercopa, para eso nos estamos preparando y la pretemporada estamos haciéndolo muy bien, entrenando de muy buena calidad e intensidad", dijo en rueda de prensa.

"El objetivo a lo largo del año es poder salir pentacampeones y en Libertadores hacer una buena copa, repetir lo que hicimos el año anterior, de pasar la fase de grupos", explicó.

De paso, Valencia no evadió el hecho de que su nombre suene fuerte en La Liga de España, pero aclaró que "esos temas prefiero que lo hablen mi representante con los clubes y con Católica. En estos momentos soy jugador de Universidad Católica, quiero tener mi mayor foco acá, para mí es lo más importante".

"Sé que no si es ahora, puede ser en otro mercado de fichajes. Como jugador uno siempre tiene la ilusión de emigrar a mejores ligas, es un objetivo que la mayoría de jugadores profesionales tiene. Ese tema que lo ve mi representante con el club y en este momento estoy con mi foco 100% en la pretemporada y poder prepararme de la mejor manera", agregó.

Por último, el artillero de la franja se refirió a su presente y al puesto que ha ocupado en el equipo como extremo. "Es un crecimiento que uno va adquiriendo, me va ayudar muchísimo en mi carrera, poder tener esta variante de jugar por los costados".

"Me siento capacitado para jugar en todo el frente del ataque y esto de irme acomodando a jugar de extremo me ha venido bien, el año pasado pude tener un rendimiento bastante bueno aportando con goles y asistencias y una regularidad de minutos importante", aseguró.

Diego Valencia concluyó asegurando estar "muy contento, y como siempre lo he dicho, voy a estar dispuesto siempre a jugar en el lugar que me necesiten y me siento muy preparado".