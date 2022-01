Diego Valencia no se achica ante la eventual partida del Toro Zampedri: "Me siento bien y preparado para ser alternativa en ataque"

Las aguas han estado movidas en Universidad Católica en los últimos días, luego de que trascendiera el interés de clubes de México y Brasil por Fernando Zampedri. Sin embargo, el canterano Diego Valencia puso la calma y aseguró estar listo para eventualmente tomar las riendas en caso de un adiós del Toro.

Tras ser uno de los goleadores del Campeonato Nacional con los cruzados, el Pollo arrancó 2022 con todo, luciéndose con un triplete en el primer amistoso de pretemporada de la franja en San Carlos de Apoquindo.

El artillero de 21 años está con la confianza a tope, por lo que este martes no tuvo problemas en asegurar que se siente listo para llenar los botines del Toro Zampedri ante una posible salida, aunque de paso aclaró que no profundizaría en el tema.

"No me gusta hablar de supuestos. Yo sí me siento bien y preparado para ser alternativa en ataque, pero Fernando (Zampedri) para nosotros es muy importante", explicó.

Ante los rumores que sitúan al Toro en León o Internacional, Valencia insistió: "es un supuestyo, no se sabe si pasará. Hasta ahora estamos con Fernando (Zampedri) muy contentos, pero yo sí me siento preparado para ser alternativa en ataque".

"Me siento capacitado para poder jugar en todo el frente del ataque. Esto de acomodarme a jugar de extremo me ha venido bien (...) Estaré dispuesto siempre a jugar en el lugar que me necesiten, y me siento muy preparado para jugar en todo el frente del ataque", agregó.

De paso, el Pollo Valencia no se quedó en medias tintas y ratificó que en 2022 la Católica buscará el inédito y anhelado quinto título al hilo.

"Nos estamos preparando de buena forma para el primer desafío que es la Supercopa. Algunos días estamos entrenando doble. El objetivo a lo largo del año es poder ser pentacampeones y en Libertadores hacer una buena copa", reveló.

El artillero aseguró que "tenemos gran cantidad de variantes en ofensiva, eso nos ayudará a mejorar la competencia interna, de forma sana. A la lartga eso ayuda mucho a subir el nivel del equipo"

"Nos estamos preparando de la mejor manera para tener un gran año como lo hicimos en 2021", concluyó.