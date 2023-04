Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrentan este domingo 30 de abril por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2023. El clásico universitario siempre tiene una semana previa bastante condimentada, y Pato Toledo participó para defender a su club tras una ácida crítica de Johnny Herrera. Eso sí, también aprovecha de aconsejar a Ariel Holan.

El consejo del histórico exarquero de la UC tiene que ver justamente con esa posición de la cual más sabe. Nicolás Peranic fue titular en la caída 1-0 ante O'Higgins por lesión de Matías Dituro, quien se reincorporó recién este martes 25 de abril a entrenar tras unos días de pausa. Por eso, Toledo opina al respecto de cara al derbi que se jugará en Concepción.

"Si Dituro no está al 100%, Peranic es un muy buen arquero"

El legendario Pato Toledo contesta el llamado de la Redgoleta para analizar el partido que tantas veces le tocó jugar, y de entrada es consultado sobre si es Dituro o Peranic el que deba pararse bajo los tres tubos de la franja en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.

"Si Dituro no está al 100% me parece que Peranic es un muy buen arquero", dispara de entrada. Eso sí, tras eso le tira las orejas al club precordillerano. "También me extaña que Católica tenga un arquero extranjero en la banca teniendo arqueros jóvenes a los que pueden darle la posibilidad de participar en el primer equipo para ir adquiriendo experiencia", lanzó.

Y aprovecha de dejar en claro que Peranic "me parece que es un buen arquero y de las veces que ha jugado, que han sido poco y nada, lo ha hecho bastante bien, así que me parece que debería tener una posibilidad de ser titular ante la U".

"Bueno, lógicamente son partidos distintos donde por muchos años este clásico ha sido muy importante. Muchos años atrás la gente iba a una fiesta a esta clásico, con el Estadio Nacional lleno, programando actividades más allá del fútbol y donde la gente iba a pasarlo bien y a disfrutar, hoy eso es distinto pero creo que en la parte futbolística no ha cambiado en nada", complementa Pato Toledo.

Para cerrar, resalta que "Católica siempre ha tomado a la U como el verdadero clásico que existe en el fútbol chileno, y creo que hoy sin estar muy bien futbolísticamente, no Católica sino que el fútbol chileno, esperemos que den un buen espectáculo".

"Los clásicos que se han jugado hasta el día de hoy han sido más interesantes de escuchar en la semana lo que va a pasar que el partido mismo. Lamentablemente los partidos futbolísticamente no han sido buenos, y eso ha demostrado que el fútbol chileno lamentablemente ha ido nivelando hacia abajo y nos encontramos hoy con un nivel bastante malo", cerró.