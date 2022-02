Paulucci autocrítico: "No tuvimos el balón, nos hicieron correr y nos superaron. No hay que buscar excusas"

Este domingo Universidad Católica cayó como visita por 3-2 frente a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Tras la derrota, el técnico cruzado, Cristián Paulucci, reconoció que su equipo no hizo un buen partido, aunque llamó a dar vuelta rápidamente la página.

"Creo que habíamos hecho un buen partido hasta el penal de ellos, el empate, pero nos desenfocamos. Hicimos un mal partido, no fuimos la Católica que estamos acostumbrados a ver y perdimos merecidamente", dijo el técnico argentino.

"Podríamos haber convertido uno más, pero Palestino nos menejó la pelota y fue mejor que nosotros. Después tratamos con más con ímpetu que otra cosa, pero la verdad no hicimos un buen partido", añadió.

Luego, afirmó: "Somos un equipo protagonista, desde que agarramos el equipo, pero esta vez no tuvimos el balón, no pudimos por momentos, no podíamos pasar fácilemente el balón y nos hicieron correr. Realmente nos superaron, fue un justo ganador. No hay que buscar excusas".

Paulucci insistió en la autocrítica: "No hicimos un buen juego, esto no nos representa como equipo. Tenemos una vara muy alta, siempre creamos ocasiones, pero hoy no fuimos precisos, corrimos mucho, pero mal. nos manejaron, la pelota y nos hicieron daño".

"Pero esto recién comienza y no hay que dramatizar, pero sabemos que tenemos que mejorar muchísimo", finalizó.

Con esta derrota Universidad Católica se quedó con nueve puntos y aún es líder del Campeonato Nacional, aunque ahora podría ser igualado. En la próxima fecha viaja a jugar contra Cobresal.