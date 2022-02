Alfonso Parot: "Ajusté un par de cosas y cambié algunos hábitos, me siento más ligero"

Universidad Católica ha mantenido la racha de victorias que traía desde la temporada pasada y en tres fechas ya es puntera con puntaje ideal en el Campeonato.

El lateral zurdo, Alfonso Parot, es uno de los jugadores que ha conservado su buen estado, de hecho en la jornada pasada frente a Curicó Unido fue elegido como la figura del partido.

En rueda de prensa, el ex Rosario Central, valoró el momento de la UC: "Seguimos entrenando y mejorado las cosas que hay que mejorar, el juego se fue encontrando y nunca renunciamos a nuestro juego. No hemos renunciado a nuestra ideología y lo hemos hecho bien este inicio de torneo".

"Estamos todos muy contentos y enfocados. Nos propusimos ir fin de semana tras fin de semana y lo hemos estado haciendo así. Esta semana nos enfocamos en lo que será Palestino y con ganas de seguir por esta senda que es de triunfos. Ojalá podamos sumar de a tres nuevamente el fin de semana próximo", añadió.

Acerca de su rendimiento, comentó: "Me tomo mi presente con tranquilidad. Venía el semestre pasado de un buen término de campeonato, con toda la confianza que me dio Cristián (Paulucci) y su cuerpo técnico cuando asumieron. El buen manejo colectivo te ayuda también a subir el rendimiento individual. Hay que seguir trabajando".

Finalmente, reveló: "En la parte física ajusté un par de cosas y cambié algunos hábitos. Me siento muy bien. Cuando comenzó la pretemporada me sentía muy bien y me siento ligero, con muchas ganas y con mucha energía".

Universidad Católica enfrenta este domingo 27 de febrero a Palestino en La Cisterna por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.