Universidad Católica consiguió un triunfo importante ante Unión Española que la dejó bien aspectada para clasificar a Copa Sudamericana. Y ahora van por el zarpazo de subir en la tabla y llegar a Copa Libertadores, pues están a solamente cuatro puntos de Ñublense (el tercero) y a seis de Curicó (segundo).

Históricos del club, en todo caso, no quedaron conformes con el juego mostrado por el elenco de Ariel Holan, que se encontró con el gol de la vitoria de Yamil Asad cuando parecía que el partido iba a terminar igualado.

"El partido no pudo ser tan malo, fue asqueroso. Malo, malo, malo. No dan ni ganas de ver el fútbol. No hubo nada bueno de Católica. No juega a nada, se encontró con un elenco que juega peor. El equipo de Unión que entró jugando era muy ridículo, por eso perdieron", comentó el mundialista Miguel Ángel Neira a Redgol.

Luego asegura que la UC debe poner énfasis en llegar a la Libertadores. "No entrar a una Copa sería más que fracaso, se tendrían que ir todos, aunque ir a Copa Sudamericana es más que obligación, si van todos", agregó.

Finalmente comentó que "Zampedri es lo único aceptable de este equipo de Católica, el resto nada más. El técnico hace cada cambio... no sé qué ve ese tipo cuando se le ocurrió, por ejemplo, cambiar a Montes (en el entretiempo)".

Osvaldo Hurtado, contemporáneo de Neira, profundizó en que "así como se está ganando, si se llega a un torneo internacional lo único importante son las lucas que entran. Porque no se va a competir, se va a participar".

Además indica que la dirigencia debe entender esta alerta que hay con una campaña tan pobre. "Es un aviso importante de un cambio de folio. Hay que refrescar el equipo. Hubo poco y nada, Zampedri estaba muy solitario. No sabía si era Copa Chile, Campeonato Nacional o un amistoso", cerró.