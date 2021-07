Matías Dituro le dice adiós a la UC con hermoso mensaje: "La Cato ocupará para siempre un lugar en mi corazón"

Universidad Católica oficializó este mediodía la noticia que todos los hinchas de la franja temían: Matías Dituro dejará el club y partirá al Celta de Vigo de España en calidad de préstamo durante un año.

De esta manera el talentoso arquero de 34 años, y ganador de un tricampeonato y dos supercopas, dejará San Carlos de Apoquindo en los próximos días para recalar en su nuevo destino: La Liga.

Consciente del cariño de la fanaticada de la precordillera, Dituro ocupó su cuenta de Instagram para enviar un caluroso mensaje de agradecimiento y despedida a club, los hinchas, cuerpo técnico, médicos y utileros.

"Hace 3 años y medio llegaba a este hermoso club con la ilusión de conseguir cosas importantes. 3 años y medios en los cuales entregue todo como jugador y como persona, y en los que me hicieron sentir como en casa", escribió.

"Hoy con una mezcla de sentimientos toca despedirnos, pero me quedo con todos esos momentos tan inolvidables que vivimos juntos", agregó el arquero.

Dituro añadió: "quiero agradecerles a los hinchas, por tanto cariño que me dieron todo este tiempo, al Club, a su presidente Juan Tagle, al Tati y todo el directorio por confiar en mi y porque a pesar de que hicieron todo para que me quedara, me entendieron y me acompañaron en esta decisión!".

Dituro deja la UC para emigrar a España.

"A los cuerpos técnicos de Beñat (San José), Gustavo (Quinteros), Ariel (Holan) , y Gustavo (Poyet). Gracias por su confianza y enseñanzas! A los médicos, kinesiologos , paramédicos ,nutricionista muchas gracias!", complementó.

En la misma línea el argentino agradeció "a Sergio, nuestro psicólogo, gracias! A toda él área administrativa y comunicacional, muchas gracias! A nuestros queridos Utileros, Pedrito, Tatita y Raul, gracias por aguantarme siempre!".

"Y a mis queridos compañeros, con los cuales hemos compartido muchísimo y logramos tantas cosas juntos! Me voy sabiendo que siempre entregue todo y que “la Cato”como dice mi hijo ocupará para siempre un lugar en mi corazón", cerró.

Matías Dituro extendió su contrato con la UC hasta fines de 2024, pero partirá a préstamo al Celta de Vigo por un año con opción de compra, por lo que la UC deberá aforntar Copa Libertadores y Campeonato Nacional sin uno de los mayores estandartes de los últimos años.