Mario Lepe se emociona al hablar de Nacho Saavedra: "Me reflejo mucho en él"

Universidad Católica tendrá la noche de este miércoles una chance dorada de seguir haciendo historia en el fútbol chileno, cuando reciba a Unión La Calera en San Carlos de Apoquindo con la ilusión de lograr el tricampeonato.

Apenas un punto necesitan los Cruzados para coronarse campeones del fútbol chileno, es decir, incluso un empate le sirve a los de Arel Holan para levantar la Copa y transformarse en el cuatro elenco nacional en ganar tres títulos consecutivos.

Ignacio Saavedra será desde la partida para el trascendental partido, y en la previa del encuentro en la precordillera, el histórico Mario Lepe conversó con Redgol, donde alabó al canterano cruzado:

"Hace mucho tiempo he estado diciendo que por lejos el mejor jugador en la Católica es Nacho Saavedra", comentó el ex jugador, añadiendo: "desde el primer día que jugó por el primer equipo mostró personalidad, que quería la pelota. Y la pedía, y se enojaba cuando no se la daban. Eso no se ve en todos los jugadores".

Lepe agregó que Saavedra "es gravitante en el equipo. Cuando no está, falta algo. Falta esa ubicación, ese buen toque, el estar presente y alentar a sus compañeros Desde que jugó siempre habló, gritó, ordenó. Y eso los jóvenes a los 19 o 20 años no lo hacen".

El legendario jugador de la UC, cuyo nombre identifica una de las galerías de San Carlos de Apoquindo, se conmovió al hablar del juvenil de la franja, llegando a reconocer que se identifica con su amnera de ser y jugar:

"Yo era más agresivo que otra cosa, quitaba y entregaba bien, que es eso lo que me refleja en él. Yo también tuve la misma personalidad que él, de gritar, ordenar y putear. Me reflejo mucho en él, en la ubicación. Es un chico que tácticamente se maneja muy bien. Lee muy bien el juego, y eso lo tenía yo también", comentó Lepe.

El gran capitán detalló: "cuando estoy en el estadio, cada vez que él da un pase yo digo 'muévete pa' allá', y él se mueve. No es que yo haga que él se mueva, pero me refiero a que estoy pensando exactamente lo mismo. Yo siempre pienso en que hay que hacer algo y él lo hace. En el fondo tiene el mismo pensamiento que tenía yo en algunos movimientos y en la ocasión que tengo que estar".

Por último, Mario Lepe destacó: "la posición de volante de contención es como la médula del equipo. Si no tiene uno bueno que pueda quitar y entregar bien es muy difícil. Ignacio (Saavedra) tiene esas dos cosas: quita muy bien, entrega excelente. Siempre está bien ubicado".

Mario Lepe, Ignacio Saavedra y Los Cruzados tendrán una opción dorada de coronarse tricampeones del fútbol chileno la noche de este miércoles a las 21:30 horas