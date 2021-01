Mario Lepe avizora equipazo en Universidad Católica: "Gary Medel quiere volver y está convenciendo a otros"

Para Universidad Católica el dominio del Campeonato Nacional es una de sus principales metas en esta temporada en la que busca el tricampeonato y para hacerlo aún más perdurable en el tiempo apunta a recuperar a las grandes figuras surgidas de su cantera que se encuentran en diferentes equipos del mundo, de las cuales Gary Medel es el más destacado.

Una de los referentes históricos de Los Cruzados, Mario Lepe, tiene claro que la vuelta del defensor de Bologna se dará aunque no de inmediato. "Hablé una vez con él en un programa que tenía en la Ponrificia de la Católica, me dijo que quiere llegar a la Católica pero que quiere estar unos años más en Europa, quiere regresar bien, no cansado ni en mal nivel", dijo en Después te Explico de Redgol.

El exjugador afirmó que el Pitbull no regresaría solo a San Carlos de Apoquindo. "Sé que está convenciendo a otros para que vuelvan como Nico Castillo, de hecho en redes sociales se tiraron un par de tallas con eso, también está Felipe Gutiérrez, el Gato (Francisco Silva) ya lo hizo. Y así lo van a ir haciendo jugadores que tienen un lazo grande con la Católica como Guillermo Maripán y Enzo Roco en un poco de tiempo más", puntualizó.

Lepe analiza la situación y tiene claro que el vínculo que tiene la UC con todos los formados en su cantera es poderoso. "Son chicos que el equipo les dio la oportunidad, están agradecidos con el club porque se fueron muy bien", indicó.

Para el referente histórico de Universidad Católica parece casi un hecho que en un par de años se empiece a armar un equipazo con retornos destacados, siendo el de Gary Medel el primero de muchos.