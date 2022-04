Desde que Maximiliano Falcón lanzó la frase más caliente de la semana, asegurando que el clásico ya lo había jugado Colo Colo contra Universidad de Chile, que el ambiente tomó otro color en la previa al duelo ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional.

Si bien la polémica llegó a hinchas de distintos colores, los referentes de los planteles también han sacado la voz con sus versiones, como el caso de Mario Lepe, quien sinceró su pensamiento.

"Yo lo había dicho otras veces, creo que el clásico es con la U. El partido contra Colo Colo es uno de los más importantes que tenemos nosotros y que también tiene Colo Colo", comenzó explicando en TNT Sports.

En ese sentido, quien fuera campeón y capitán con la camiseta de Universidad Católica le quita fuerza a la polémica, asegurando que no es un problema, porque con Colo Colo igual es importante.

"No me quita el sueño que sea o no sea clásico, es un partido muy importante, sobre todo hoy en día y el del fin de semana. Siempre ha sido para nosotros muy importante, lo tomamos muy en serio y lo jugamos a concho, así que no hay problema", finalizó Lepe.