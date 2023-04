El gran capitán de Universidad Católica conversó con RedGol sobre la información de distanciamiento entre Ariel Holan y el Tati Buljubasich. "No he visto eso estando ahí", sentenció Mario Lepe, quien apostó por la UC en el Clásico Universitario.

Mario Lepe descarta las turbulencias en la UC: "Lo único que veo es que los resultados no se han dado"

Universidad Católica afina detalles para disputar una nueva versión del Clásico Universitario en un ambiente algo turbulento. En la semana previa al duelo entre la UC y Universidad de Chile que se disputará en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, El Mercurio reveló un distanciamiento entre Ariel Holan, el director técnico y José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados SADP.

RedGol tomó nota de esto y fue a buscar a uno de los grandes ídolos que tiene la Franja en su historia. El gran capitán, cuyo nombre está en una de las tribunas del estadio San Carlos de Apoquindo. La referencia es para Mario Lepe, un legendario volante central que tuvo el cuadro de la precordillera.

"Lo único que encuentro que puede ser algo son los resultados que no se han dado. Lo demás son especulaciones. Uno dice una cosa, otro dice otra. Veo que el único problema son los resultados, a lo mejor no se jugó como se ha querido ni se han tenido los resultados requeridos o los que se piensan", le dijo Lepe a nuestro querido Paulo Flores.

El histórico referente de la UC añadió que "los veo entrenar y hacer todo lo humanamente posible por jugar bien y trabajar. No veo otra cosa. A veces la prensa dice cosas que a lo mejor no son tan así. En todo orden de cosas hay roces, personalidades diferentes, carácteres distintas, no veo que eso sea un problema".

"Sin duda que el que cometa menos errores, esté más concentrado y todo el cuento. Todo eso es parte de poder ganar un clásico, un partido que es más importante que los otros, sin desmerecerlos. Pero uno lo toma distinto, sobre todo ahora que sólo va a haber público de local", explicó Mario Lepe respecto a la receta que sugiere para salir airoso de un duelo de esta categoría.

Mario Lepe: "Si es que todo es cierto, ojalá la Católica sea más peligrosa"

Más allá de lo que comentó, Mario Lepe dejó abierta la puerta a que la noticia de distanciamiento sea real. "Ojalá la Católica sea más peligrosa, si es que todas esas cosas que dicen son ciertas. Estando ahí, no he visto ese tipo de cosas. Uno tiene que apelar al profesionalismo que debe tener cada uno de los jugadores y entregar el 100 por ciento", aseguró el otrora mediocampista.

"Generalmente apelo a eso más que a otro tipo de cosas: el amor propio de cada uno marca mucho la diferencia cuando uno es más profesional. Hoy en día los jugadores deben ser profesionales 24/7 para tener algún logro o éxito en la vida. Apelo a eso, a que entren y demuestren la calidad que tienen", dijo el ex DT de la UC y de Naval de Talcahuano.

¿Hubo más? Sí. "Va a depender cada uno, de su carácter y sus personalidades. A algunos los motivan, a otros no tanto. A nosotros nos motivaba harto, siempre soñé con jugar con harto público, a estadio lleno. Lo palpé al 100 por ciento, era una alegría hacerlo. Y a otros les cuesta un poco más. Hay que estar muy concentrado, los detalles marcan la diferencia, es un recordatorio de las cosas que debe hacer cada uno. Pienso que ganamos de todas maneras", sentenció Mario Lepe.