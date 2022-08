La dura lucha de Diego Valencia: técnico de la Salernitana reclama por la falta de un goleador y la prensa italiana lo chaquetea

El delantero chileno Diego Valencia, uno de los Next Gen nacionales en el fútbol europeo, tendrá que remar para hacerse un lugar en la Salernitana. Su entrenador se queja de que todavía no tiene un centrodelantero consolidado y la prensa no cree que el Pollo sea la solución para el cuadro de la Serie A italiana.