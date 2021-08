Universidad Católica viene un momento muy complicado tras su derrota en el clásico universitario ante la U. Los cruzados han tenido una difícil temporada, quedando eliminados de Copa Libertadores, Copa Chile y perdiendo el liderato del Campeonato Nacional.

A eso se le suman las últimas polémicas de Gustavo Poyet, quien cada día agiganta la crisis que tiene con el plantel. Pero este sábado tendrán la oportunidad de sacarse las balas recibiendo a Deportes La Serena en San Carlos de Apoquindo.

La UC no tiene más margen de error si quiere pelear el título y deberá sumar de a tres ante un rival que quiere meterse arriba. En la previa del encuentro, Miguel Ponce conversó con los medios y adelantó que será duro. "Enfrentamos a un equipo grande y dolido, que no sé si es mejor o peor, porque siempre tendrá la necesidad de enfocarse de nuevo y retomar los resultados. Preferimos enfrentarlo de la forma que tenemos, que es con las preocupaciones y precauciones ante un equipo con jugadores de jerarquía y talento".

Miguel Ponce quiere aprovechar el mal momento que vive la UC para que Deportes La Serena se meta en la parte alta. Foto: Agencia Uno

Fernando Zampedri es una de las mayores preocupaciones para el chueco con sus goles. "Él tiene esa fortaleza y virtudes, pero nosotros vamos a jugar y cuando nos proponemos eso, trataremos de salir rápido, estar a 40 metros lejos del arco. Si podemos imponernos y plantarnos de nuestra forma, lo tendremos lejos, pero hay que jugar. Así es la única manera de contrarrestar su calidad, eso significa que tengamos el balón, no quedarnos pegados en el fondo".

Por otro lado, la rotación de los extremos es algo que preocupa a La Serena. "Nombremos a los que nombremos, son buenos jugadores. No vienen con los mejores resultados, pero son experiencias que te fortalecen. Hoy en los sistemas o lo que se da que es 4-3-3, los duelos por bandas son muy importantes. Sus virtudes, para mí, son sus extremos con Puch y Lezcano. Han marcado y marcan una diferencia, son capaces de hacer y crear ocasiones de gol desde sus pies".

La crisis de la UC y sus ganas de llegar al banco cruzado

El momento que vive Universidad Católica no es el mejor. Y es que después de tres años dominando, los cruzados cayeron en un hoyo que si bien los tiene arriba, no los deja felices del todo. "Todo tiene un juego emocional, cuando enfrentas un equipo que no pasa un buen momento o está en descenso, hay un juego que lo tiene que traspasar a la cancha", recalca Ponce.

"Uno piensa en cómo hacer dudar a un equipo que no viene con un tono no tan positivo. Es la única manera, jugando. Te puedo dar un discurso y el sábado no seamos capaces. La única manera de hacer sentir el momento de la UC es que nos impongamos como juego, como nos gusta ser. Así los haremos dudar a lo que están viviendo, aunque hago una salvedad: los grandes tiene jerarquía para que un jugador cambie el rumbo", complementó.

Ponce insistió en su punto agregando que "nosotros tenemos que hacer un trabajo perfecto, más allá de ellos. Llevan todos estos meses punteros, cuánto tiempo... Es un accidente que cualquiera puede tener, hay jugadores para aguantar presión y salir campeón. Hoy lo tiene para salir del mal momento. Los conflictos quedan fuera en 90 minutos, nosotros somos los encargados de hacerlos dudar".

Finalmente el técnico evitó candidatearse a la banca cruzada, algo que hace tiempo viene dejando en claro que quiere. "Lo que llevo de carrera, candidatearme es lo menos que haría. La única forma de llegar a un equipo de un escalón más grande es conseguir objetivos y resultados. Hay una forma de jugar, nos hemos ido posicionando, salvamos a La Serena de una forma que era agresiva y siendo protagonista, hoy tenemos 20 puntos con una continuidad de la forma. Eso tiene que convencer a la UC o a cualquiera, yo más que candidatearme, los que me presentan serán siempre los resultados", sentenció.