El drama que vive Yamil Asad, refuerzo de Universidad Católica, quien protagonizó un accidente de tránsito en estado de ebriedad, ha tenido complicado al club. Por lo mismo, un ex referente, Jorge Acuña, quien asegura tuvo muchos más problemas en su carrera, hace un llamado de corazón para darle todo el respaldo al jugador argentino.

Luego de protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad, el jugador de Universidad Católica Yamil Asad quedó con medidas cautelares, generando un terremoto en la interna del club, donde se esperan las medidas que tomará la institución con el argentino.

Eso sí, hay varios que han salido a respaldar al mediocampista, quien por segunda vez en su carrera está involucrado en un grave accidente vehícular.

Uno de ellos es Jorge Kike Acuña, quien poniendo sobre la mesa sus problemas de indisciplina que tuvo en su carrera, se cuadró con Asad por el momento que debe estar pasando y pidió que lo respaldaran para poder seguir adelante.

"En mi carrera pasé algunos momentos de indisciplina y no lo escondo, siempre le pongo el pecho a las balas. Uno tiene que pensar en qué institución está. Para mi está hoy en día en la mejor institución de Chile, en la que se ha preocupado por formar buenos jugadores para que puedan estar en la selección. Uno tiene que tener primero respeto por dónde está. Cuidarse, no está en un equipo chico, no voy a dar nombres. Estás en Católica donde cualquier cosa que haces va salir en el diario, vas al mall te van a pedir autógrafos", comentó Acuña en el programa Planeta UC.

En ese sentido, Acuña hizo un llamado a los jugadores, en especial a Asad, con el comportamiento que deben tener porque representan a una institución grande.

"Hay que aprender a saber convivir estando en un club tan grande como Católica. Ojalá se recupere pronto. En estos momentos, que lo debe estar pasando mal, hay que apoyarlo", destaca.

Por lo mismo, asegurando haber pasado por lo mismo en varias oportunidades, pide respaldo para Asad, donde cree que lo debe estar pasando muy mal.

"Cuando me equivoqué la gente me dio la espalda. Necesité mucha ayuda. Ahora que la está pasando mal, sabe que cometió un error, poder ayudarlo, que se dedique a entrenar y rendir los días sábado o domingo, que es donde toda la gente de Católica queremos que lo haga", finaliza.