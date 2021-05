El drama de José Pedro Fuenzalida con el coronavirus: perdió olfato y gusto

Este miércoles Universidad Católica se juega la vida en la Copa Libertadores 2021 ante Atlético Nacional. Los cruzados se miden ante el elenco colombiano buscando alcanzar la próxima ronda del torneo con una baja sensible: José Pedro Fuenzalida.

El chapa se ha mantenido fuera de las canchas desde hace más de una semana luego que se le detectara coronavirus en su llegada a Uruguay para enfrentar a Nacional. Desde entonces, el lateral y capitán de la franja se ha mantenido en tierras charrúas a la espera de su mejora para volver.

En conversación con LUN, Fuenzalida abordó sus días batallando contra el covid-19 y reveló uno de sus dramas. "Más allá de que hay otros síntomas, que estoy sin olfato ni gusto y con molestias en la guata, estoy bien en general", lanzó.

Fuenzalida se quedó en Uruguay realizando cuarentena. Foto: Agencia Uno

Chapita ha estado sufriendo en los últimos días, pero intenta no bajar los brazos. "La sensación de comer es rara, pero trato de buscales el sabor a los alimentos en mi cabeza, trato de acordarme, pero aún no lo logro. De a poco, imagino, irá a volver el gusto. Y bueno, trato de pedir cosas con textura que me llamen más la atención".

Fuenzalida está tranquilo y hasta dio detalles de la gestión para su retorno al país. "Están viendo cómo será la vuelta. Me voy a hacer el PCR para ver si puedo regresar este viernes o la próxima semana para cuplir las cuarentenas que se requieren. Ya estoy sin remedio hace dos o tres días y los síntomas son lo que queda, lo residual, pero vamos a ver. Los doctores del club y médicos de acá lo están viendo".

Uno de los aspectos que más lo ha afectado es el no poder realizar actividad física a gusto. "En el tiempo de encierro, más encima enfermo de la cabeza funciona harto, pero la enfermedad te obliga a descansar, voy pasando el rato. Lo que hago normalmente es armar una rutina para que no sea tan terrible, pero a medida que pasan los días estoy más tranquilo, me voy relajando y voy aprovechando el tiempo".

Paulo Díaz es otro de los chilenos que ha sufrido con el coronavirus. De hecho, el defensor de River Plate se bajó de la Roja por una miocarditis generada por la enfermedad. "Es uno de los síntomas que está dando este virus, al corazón y que aplaza un poco la vuelta a la actividad, pero no tengo temor. Luego me haré un chequeo. Estoy atento a las cosas que me pasan, pero también confío mucho en escuchar al cuerpo", asegura chapita.

Finalmente recalcó que lamenta lo ocurrido con el zaguero millonario. "Lo de Paulo es una lástima, ya nos pasó una vez con Edson (Puch) que en su momento no podía volver. Es fome eso, sobre todo porque uno siempre quiere jugar, uno se va sintiendo cada vez mejor pero los exámenes dicen que hay que esperar un tiempo más, hay que tener cuidado".