Universidad Católica tiene desviado el camino hacia la victoria en el Campeonato Nacional con cinco derrotas en los últimos seis compromisos por lo que solo le sirve ganar en su visita a Huachipato en la jornada 10, en un partido clave para conservar sus aspiraciones de meterse en la pelea en la zona alta de la tabla.

Para este compromiso, el entrenador de los Cruzados, Cristián Paulucci, sigue firme en una de sus decisiones más contudentes en esta temporada que es no contar con Fabián Orellana, quien aún no ha visto su primer minuto desde la Supercopa, al no incluirlo en la convocatoria que viajará para chocar con los de Mario Salas.

La información sobre esta determinación tomada con respecto al experimentado futbolista la dio a conocer TNT Sports. Por otra parte, Clemente Montes regresará tras superar su contagio de Covid-19 para chocar ante unos Acereros que también quieren tres puntos que los mande a los puestos de arriba.

Orellana, de esta manera, regresa a ser parte de los descartados pues sí estuvo llamado ante Deportes La Serena en donde Paulucci hizo todo tipo de rotaciones pero tampoco le dio la oportunidad de entrar en acción.

La visita de Universidad Católica a Huachipato será este domingo a partir de las 15:30 horas y actualmente tienen 12 puntos mirando aún un poco de lejos de Unión Española, temporalmente líder a falta del resto de la jornada, con 20 unidades más arriba de todos en la clasificación.