Lanaro confirma tras su retiro pesadillas con Esteban Paredes: “Fue al que más me costó marcar”

Germán Lanaro decidió colgar los botines a sus 36 años en los primeras semanas del 2023. El ahora ex defensor le puso punto final a una carrera que tuvo como punto máximo el jugar por ocho temporadas en Universidad Católica, siendo todo un referente cruzado en estos años llenos de títulos en la precordillera.

Ya con la decisión tomada el argentino nacionalizado chileno señaló en charla con ADN Radio que “se juntaron un montón de cosas, con la lesión en el medio, no pude disfrutar lo que quería del fútbol y el parate largo me impulsó a tomar la decisión”.

“Hubiera jugado un año, pero no mucho más. También está el cansancio, cuesta más que antes estar lejos de casa. Dejé de disfrutar tanto el día a día, por eso no fue una decisión tan difícil de toma”, agregó el ex defensor.

A la hora de hacer los balances y recordar lo que fue su carrera, el ahora ex jugador confirmó cuál fue el jugador al que más le costó marcar, respondiendo sin dudar que se trata de Esteban Paredes.

“No vamos a andar con vueltas. Esteban Paredes era difícil, de esos jugadores uno siempre aprende, al central le gusta medirse con futbolistas así, con la que no te puedes dormir un segundo”, declaró Lanaro.

Para finalizar el nacido en Villa Regina eligió el mejor momento de su carrera, afirmando que “la versión que tuve en Palestino me ayudó mucho a crecer como futbolista y me abrió las puertas de un club tan grande como la UC. En las últimas etapas, con Quinteros o Holan, me sentí más afianzado, pudiendo mostrar más de lo que uno quiere”.

Germán Lanaro le puso punto final a su carrera luego de defender las camisetas de Huracán, Guillermo Brown, Villa Mitre, Almagro, Nueva Chicago, Palestino y Universidad Católica.