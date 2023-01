El delantero de Universidad Católica, Franco Di Santo, dice que se ha adaptado bien al equipo y que no se encasilla como un nueve clásico. Además, asegura que la UC va con todo en la Copa Sudamericana.

Este jueves Universidad Católica se enfrenta a Oriente Petrolero por la Copa Coperos Internacionales en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, continuando con su preparación para el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.

En la previa, el delantero argentino, Franco Di Santo habló sobre su adaptación al equipo y contí cómo el chileno Joaquín Montecinos le recomendó volver a Chile.

"Joaquín Montecinos me habló muy bien de Católica y Colo Colo, me habló muy bien del fútbol chileno en general, lo que ha avanzado Audax también en infraestructura y ha avanzado", señaló el ex Chelsea.

"Me motivó el interés de Católica, el fútbol serio y que esté Ariel Holan, un técnico ganador y que siempre habló de apuntar a cosas importantes, además es el país que me dio la oportunidad de dar mis primeros pasos", añadió.

Di Santo le tiene fe al equipo en el ámbito internacional: "Colo Colo con el plantel de la temporada pasada pudo haber hecho más en Libertadores. En Católica si nos proponemos, podríamos hacer un buen desempeño internacional".

Sobre su posición en el campo, comentó: “No me encasillo como nueve neto. Espero complementarme bien con mis compañeros y hacer lo mejor posible. Como equipo grande estamos para pelear lo que sea, esa es la idea y la mentalidad nuestra”.

“Para mí es un placer jugar con Fernando Zampedri, me incentiva a poder mejorar. Con Alexander Aravena y César Pinares hemos ido rotando en el esquema”, complementó.

Por último, reconoce que está en duda para el duelo ante Oriente Petrolero: "Estoy con sobrecarga muscular. Espero jugar el jueves".