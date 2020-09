Francisco Silva vuelve al fútbol después de un año: "Mi sueño era retirarme en la UC jugando, no lesionado"

Universidad Católica se reservó una linda sorpresa para el encuentro de esta tarde ante Audax Italiano, por la décima fecha del Campeonato Nacional. Es que después de un año de competencia, Francisco Silva volverá a vestirse de corto.

El Gato sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha el 8 de septiembre de 2019, luego de un violento choque con Matías Laba en la visita de la UC a Unión La Calera por la pasada Copa Chile.

Pero no hay plazo que no se cumpla y el hombre del penal que le dio a Chile el bicampeonato de América aparece de vuelta en la nómina de citados por el técnico Ariel Holan, de cara al encuentro de esta tarde (16:00 horas) en San Carlos de Apoquindo.

El Gato conmemoró el momento con una linda publicación en Instagram, donde resume el trabajo que ha realizado durante el último año y agradece el apoyo del personal médico y técnico en su recuperación.

"Tuve que someterme a dos operaciones, miedos e inseguridades, con altos y bajos, y bueno la verdad es que con más bajos que altos, pero siempre con la esperanza de poder recuperarme y volver a vestir esta camiseta cruzada que he amado toda la vida", reflexionó.

Gato Silva sufrió una doble fractura hace un año, pero está de vuelta en Universidad Católica. Foto: Agencia Uno

"Mi sueño fue retirarme en Católica jugando, no lesionado"



El Gato se definió "cien por ciento comprometido con dar lo mejor de mí, el tiempo que me quede, ya que en estos momentos me encuentro en la cuenta regresiva, pero siempre mi sueño fue retirarme en Católica, y jugando… no lesionado".

Lo cierto es que la buena noticia de Silva se matiza con los cinco descartados por lesión en Universidad Católica: Stefano Magnasco, Cristopher Toselli, Juan Cornejo , Tomás Asta-Buruaga y Alfonso Parot no serán considerados.

El caso del Poncho Parot es el más importante, ya que se espera que el jugador pueda estar recuperado para el próximo miércoles, cuando la UC sea anfitrión de Gremio de Porto Alegre en San Carlos de Apoquindo, en el reinicio de la Copa Libertadores.

Para enfrentar a Audax, los Cruzados anuncian a Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta y Raimundo Rebolledo; Ignacio Saavedra, Luciano Aued y César Pinares; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri y Edson Puch.