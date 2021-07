Felipe Gutiérrez la tiene clara tras el triunfo de la UC: "Lo que pasó con O'Higgins es lo que veníamos haciendo, sólo que ahora la pelota sí entró"

Universidad Católica tuvo una tremenda noche el domingo en San Carlos de Apoquindo, derrotando por 3-0 a O'Higgins en la duodécima jornada del Campeonato Nacional para retomar la cima de la tabla. Felipe Gutiérrez sacó aplausos marcando un gol olímpico.

La franja venía de una semana compleja, tras haber dicho adiós a la Copa Libertadores cayendo en la llave de octavos de final ante Palmeiras, por lo que un triunfo ante el Capo de Provincia era más que necesario para recuperar la confianza.

Los comandados por Gustavo Poyet no decepcionaron y se impusieron a los de Rancagua con dianas de Germán Lanaro (50'), José Pedro Fuenzalida (78') y Pipe Gutiérrez. El formado en casa marcó un tanto olímpico a los 86' de partido, desatando la euforia en la franja.

"Lo que pasó (triunfo) ante O'Higgins es lo que veníamos haciendo, sólo que ahora la pelota sí entró", dijo el volante hoy en conferencia de prensa.

Gutiérrez añadió que "creemos que tenemos desafíos y objetivos. Hoy nos queda uno de los más importantes para nosotros (tetracampeonato) en lo que va del año. Iremos con todo por ello. Tenemos argumentos para enfrentar a cualquiera de los rivales".

"Estamos trabajando de muy buena forma. Eso nos da la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien", complementó Pipe, que además se dio el tiempo de analizar su propio nivel.

La Franja volvió al liderato tras imponerse por 3-0 al Capo de Provincia.

"Creo que con los años he trabajado falencias que tenía, en especial en defensiva. Creo que he mejorado. El fútbol actual te pide otro sistema. Me siento para competir física y futbolísticamente", explicó.

"Soy muy autocrítico. Mi intención era retomar el máximo nivel y lo que algún momento pude entregar a mi profesión", cerró Gutiérrez.

Con el triunfo ante O'Higgins, Universidad Católica escaló hasta la cima de la tabla del Campeonato Nacional con 22 puntos, y ahora se alista para visitar a Deportes Antofagasta en La Portada, este jueves 29 de julio a las 12:30 horas por la fecha 13 del certamen.