Felipe Gutiérrez está sin club y avisa: "Universidad Católica siempre va a ser opción, cuando ellos quieran"

Luego de varios meses alejado de las canchas por una severa lesión en la rodilla que incluso lo llevó al quirófano, Felipe Gutiérrez está listo y con muchas ganas de volver a jugar.

En conversación con ESPN asegura que no continuará en el Sporting Kansas City, equipo que le hizo una oferta que no lo convenció y por eso ahora buscará club, abriéndose la posiblidad de volver a su casa, Universidad Católica.

"Estoy sin contrato y la Católica siempre va a ser opción, obvio que cuando ellos quieran. Si se diera la posibilidad de regresar me gustaría hacerlo con ritmo", afirmó el Pipe.

Respecto a la real posibilidad de vestirse de cruzado otra vez, el volante se ilusiona.

"La parte principal en este momento, seria la experiencia, el club me conoce y sabe como trabajo. En ese sentido, espero ser un aporte, espero poder consagrar esas cosas que le han faltado al club internacionalmente”, explicó.

Respecto a no continuar en la MLS, Gutiérrez cuenta que “el tema de no venir jugando se hace muy difícil la reintegración, más en un equipo que juega de muy buena forma. El tema de las lesiones es un tema en mi carrera, las cinco operaciones que he tenido han sido difíciles”.