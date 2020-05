Felipe Gutiérrez repasa sus diez años en la Roja: "Es una alegría tremenda vestir la camiseta de Chile"

Felipe Gutiérrez tuvo un curioso debut en la selección chilena. El 30 de mayo de 2010, el formado en Universidad Católica jugó su primer partido en la Roja y horas después, jugó su segundo encuentro.

En conversación con la prensa de la selección chilena, Gutiérrez explicó la situación: "Llegó el día de los dos partidos y fue todo muy extraño, porque en el primer partido me toca ingresar los últimos 5 minutos en lugar de Matías (Fernández). Estaba muy feliz, muy emocionado. Toqué dos o tres pelotas y no perdí ninguna".

"De inmediato viene el viaje a Concepción, los sparrings fuimos suplentes el segundo partido y ahí me tocó entrar en el entretiempo. Jugué 45 minutos. Fue una noche inolvidable", añadió.

Aquel día, la Roja disputó dos partidos en un día: en Chillán ante Irlanda del Norte (15:15) y contra Israel en el Ester Roa de Concepción (22:00) como parte de su preparación para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Ya no como sparring, si no que como parte del plantel, el Pipe fue convocado por Jorge Sampaoli para el Mundial de Brasil 2014: "Haber sido parte de los intensos entrenamientos y compartir con los jugadores de la Selección a los 19 años en Sudáfrica, fue una experiencia increíble, tanto a nivel futbolístico como personal. El 2014 fue todo lo contrario, porque me tocó cumplir un sueño, poder integrar el plantel de La Roja".

"Participé en los cuatro partidos de Brasil 2014 y fue una alegría enorme como jugador, un logro deportivo muy grande. Haber sido parte de este grupo es algo que nunca olvidaré. La experiencia de haber jugado un Mundial es inolvidable", refrendó.

Felipe Gutiérrez jugó en los cuatro partidos de Chile en el Mundial de 2014

Además, reconoció que su gran alegría en la Roja fue la Copa América de 2015: "Han pasado 5 años y me sigo emocionando. Me siento un privilegiado por haber estado en el primer título de la historia de la Selección y formar parte de ese grupo de 23 jugadores. Soy un agradecido".

"Me tocó jugar poco ese torneo, pero estoy muy contento de haber podido aportar con mi granito de arena en la semifinal. El orgullo más grande que es estar ahí y formar parte de ese grupo que marcó una era importante", agregó el atacante del Sporting Kansas City.

Finalmente, Gutiérrez confesó qué significa la Roja para su carrera: "Todo. Es una alegría tremenda vestir la camiseta, jugar por Chile. Es una experiencia que me ha hecho crecer como persona".

"Hay cosas que se viven únicamente en la Selección. Me siento muy orgulloso de vestir siempre la camiseta de Chile y a 10 años de haber debutado estoy inmensamente contento, han sido años muy positivos", cerró.