El mundo del espectáculo y el deporte se volvieron a juntar en los últimos días. Taylor Swift, afamada y galardonada cantante estadounidense, oficializó su compromiso con Travis Kelce, uno de los mejores jugadores de la NFL y actual ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

La artista dio a conocer su relación de la mejor manera posible: sentada al lado de la madre de Travis en uno de los palcos de Arrowhead Stadium en la victoria por 41-10 ante los Chicago Bears del pasado domingo.

Además, la cantante y el deportista se dejaron ver juntos tras el partido al momento de dejar el recinto, donde mismo Kelce la rompió toda al tener siete recepciones, sumar 69 yardas por aire y anotar un touchdown.

¿Recepciones, yardas y touchdown? Tal vez las llamadas Swifties están un poco confundidas por estos términos, por lo que en RedGol les dejamos una guía práctica para que puedan entender lo que es el fútbol americano y la NFL de Estados Unidos.

El juego consta de once jugadores por lado, donde está el equipo ofensivo y el equipo defensivo. ¿El objetivo? Pues anotar puntos. Los once jugadores ofensivos, liderados por el mariscal de campo, deben mover el balón por aire (dándose pases) o por tierra (corriendo con el balón) hasta la zona de anotación.

Obviamente que la tarea de estos jugadores ofensivos no será fácil. Al frente habrán once defensores que ya sea tacleando o interceptando buscarán evitar los puntos en contra y, en el mejor de los casos, hacerse con el balón para que la unidad ofensiva y defensiva de ambos equipos cambie.

La tenencia del balón no es eterna, ya que para mantenerse y avanzar en el campo, el equipo ofensivo tiene que conseguir al menos diez yardas, y para eso tiene cuatro oportunidades (que en la NFL se conocen como downs). Si en cuatro oportunidades no se logra avanzar esas yardas, el balón pasará al rival, por lo que es recomendable despejar con una patada la pelota en el cuarto down para alejar las opciones de puntos en contra.

¿Y cómo son los puntos? La máxima expresión del fútbol americano es el touchdown, que es cuando se logra ingresar con el balón a la zona de anotación para matricularse con seis puntos. Una vez hecho el equipo tiene dos opciones, anotar un gol de campo para sumar un punto más o jugarse con una conversión (por aire o tierra) para sumar dos puntos más desde la yarda 2.

Además, un equipo puede anotar un gol de campo desde cualquier parte de la cancha (siendo la más larga de la historia de 63 yardas) para sumar tres puntos. Por último están los llamados safety, que es cuando el equipo defensivo logra taclear al mariscal de campo o corredor dentro de su propia zona de anotación, sumando dos puntos y recibiendo nuevamente el balón para otra serie ofensiva.

Los puestos ofensivos

Mariscal de campo (quarterback): Es el líder del equipo, ejecuta cada jugada lanzando un pase por aire o pasándole el balón a un corredor.

Corredor (running back): El jugador que se ubica detrás del mariscal, puede correr con el balón, bloquear o incluso recibir pases aéreos.

Corredor de poder (full back): Otro jugador que también se ubica detrás del mariscal. Su labor principal es de bloqueo o de corridas de corto yardaje. Es una posición que cada vez se utiliza menos en el fútbol americano.

Línea ofensiva: compuesta de cinco jugadores, dos tacles, dos guardias y el centro. Este último es el que le entrega el balón al mariscal. El objetivo de esta unidad es proteger al mariscal o generar los espacios para que los corredores pasen.

Ala cerrada (tight end): La posición de Travis Kelce, probablemente el nuevo jugador favorito de las Swifties. Este jugador se ubica junto a la línea ofensiva, pero bien puede bloquear o convertirse en un receptor, siendo Kelce uno de los mejores de la liga.

Receptores (wide receivers): Suelen ser dos por unidad. Son los que corren en el campo contrario a la espera de que el mariscal les lance el balón.

Jugadores de la unidad defensiva

Línea defensiva: Varían entre tres y cuatro jugadores. Su objetivo es oponerse a la línea ofensiva, para presionar al mariscal (tacleándolo o quitándole el balón) o detener las corridas antes de que sumen muchas yardas.

Apoyadores (linebackers): Van entre tres y cuatro jugadores. Pueden cumplir variadas funciones, ya sea proteger los pases cortos, detener las corridas o incluso también presionar al mariscal.

Esquineros (cornerbacks): Pueden ser dos o tres jugadores, siendo los que marcan y persiguen a los receptores rivales.

Profundos (safeties): suelen ser dos jugadores, aunque en ocasiones se ocupa un tercero. Son como los líberos en el fútbol soccer, ya que protegen los pases largos, pero también pueden sorprender y presionar al mariscal.

El tercer equipo: los equipos especiales

Pateador (kicker): El jugador que patea a los palos tras un touchdown o en busca de tres puntos. También es el que patea la pelota para dar inicio al partido o luego de que un equipo anote.

Sostenedor: El jugador que sostiene el ovoide para el pateador cuando se busca una conversión.

Despejador (punter): Su objetivo es patear la pelota lejos en cuarta oportunidad, pero a diferencia del pateador, nadie se la sostiene si no que es él mismo quien la recibe y la golpea en el aire.

Long snapper: Es un centro con la habilidad de lanzar lejos la pelota, para que la reciba el despejador o el jugador que la sostiene para el pateador.

Regresador de patadas: Algunos jugadores se dedican sólo a esto. Suelen ser receptores, corredores o hasta esquineros. Su objetivo es regresar el máximo de cantidad de yardas la patada o despeje del equipo contrario.

Gunner: es el encargado de llegar lo más rápido posible al jugador que devuelve la patada en el equipo contrario para taclearlo y detenerlo.

¿Cómo se juega la NFL?

La NFL consta de 32 equipos divididos en dos conferencias: La NFC (Nacional) y AFC (Americana). Estas dos conferencias están divididas en cuatro grupos, las llamadas Divisiones: Norte, Sur, Este y Oeste.

Así, es como los equipos son ordenados para que cada uno juegue 17 partidos en la temporada regular. Tras esta etapa, los mejores de cada división avanzan a los playoffs para dar con los dos finalistas que disputan en febrero el llamado Superbowl, la final que define al mejor equipo de la temporada de la NFL.