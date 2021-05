Edson Puch sin pelos en la lengua tras su expulsión ante Argentinos Juniors: "Las dos tarjetas fueron invento del árbitro"

Edson Puch salió al paso de las críticas por su expulsión en el duelo entre Universidad Católica y Argentinos Juniors, asegurando que la doble amonestación sufrida en los últimos pasajes del partido por Copa Libertadores fueron "un invento" del árbitro Wilton Pereira Sampaio.

La Católica quedó en superioridad numérica a la media hora del partido ante el Bicho por la cuarta jornada del Grupo F, luego de que una patada criminal a Juan Fuentes le valiera la expulsión a Gabriel Hauche.

A los 80' de partido, y con el marcador a favor tras golazo de Fernando Zampedri, la UC también quedó con un jugador menos, luego de que en medio de la calentura del partido Edson Puch se ganara la doble amarilla y fuera obligado a dejar la cancha.

Tras la salida del talentoso puntero los cruzados sufrieron en demasía, pero afortunadamente pudieron mantener el resultado y llevarse el triunfo.

Este jueves, y con las revoluciones más calmadas tras el intento duelo en La Paternal, Puch salió al frente y explicó en su cuenta de Twitter que su expulsión no le pareció justa. "Las dos tarjetas fueron invento del árbitro", escribió.

Puch se explayó respecto de la sanción, explicando que "en la primera amarilla me paro frente al balón para que no juegue rápido y me agarra del cuello, le saco la mano y me saca amarilla".