Diego Buonanotte: "Quiero seguir haciendo historia con Universidad Católica, este club es mi segunda casa"

Diego Buonanotte vivió un año extraño en Universidad Católica al estar relegado a la banca en gran parte de la campaña de Gustavo Quinteros.

Ahora, sin el DT en el equipo, el argentino se ilusiona con volver a la titularidad y asegura que lo dejará todo por conseguirlo: "Tengo la cabeza puesta en arrancar la pretemporada con todo para seguir juntando alegrías aquí en la UC".

"Uno no puede asegurar nada, pero yo estoy muy feliz. Me queda un año de contrato y estoy en un lugar donde la gente me tiene un cariño muy grande. Para el próximo año queremos seguir ganando, hacer una buena Copa Libertadores y ojalá conseguir el tricampeonato", agregó en conversación con El Mercurio.

Además, el zurdo confesó que "Yo no juego a la pelota para decir que soy el extranjero con más títulos. Es muy lindo, sí, pero lo hago porque disfruto jugar al fútbol y tener a Católica en lo más alto. Siempre he dicho que este club es mi lugar, mi segunda casa".

Sobre el término del torneo pasado y la salida de Quinteros de la banca cruzada, Buonanotte señaló que "Fue un poco frustrante porque uno quería dar la vuelta olímpica jugando. Más allá de la copa y la medalla, no es lo mismo que jugar a estadio lleno. Nosotros queríamos jugar, pero entendemos la decisión que se tomó".

"El fútbol cambia de un día para otro. De hecho, así terminó la temporada, festejamos por el campeonato y a los pocos días nos enteramos de la salida de Gustavo (Quinteros)", sentenció.