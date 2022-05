Universidad Católica dio el gran golpe del mercado de pases y este lunes confirmó la llegada de su nuevo refuerzo. Daniel González deja Santiago Wanderers y se transformó en la primera incorporación de los Cruzados para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Desde hace algunas semanas que se hablaba de una posible llegada del defensor de los Caturros a San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, no fue hasta horas de esta tarde que se hizo oficial su arribo a la precordillera para levantar el rumbo de una paupérrima campaña hasta ahora.

Tras confirmarse su llegada a Universidad Católica y en conversación con el sitio oficial del club, Daniel González habló por primera vez con la camiseta de la franja. "Es un gran paso en mi carrera. Llegar a esta institución era lo que yo quería y competir a nivel internacional para dar lo mejor de mí".

El defensor no se quedó ahí y dejó claro que llega a dejarlo todo para levantar a la UC de su mal momento. "Les prometo dar lo mejor de mí, por esta institución, estos colores. Trabajaré al 100 por ciento para ser un gran aporte al club".

La emotiva despedida de Daniel González a Santiago Wanderers

Daniel González llega a Universidad Católica y deja atrás un historia de amor con Santiago Wanderers. El zaguero, reconocido hincha de los Caturros, tuvo un emotivo mensaje en su adiós al equipo que lo vio nacer.

"Llegó el momento de despedirme de este gran club el que me dio las herramientas para crecer futbolísticamente e inculcarme sus valores desde muy pequeño. Han sido 13 años en esta institución y me guardo todos los momentos inolvidables que viví. Aprendí mucho, conocí gente en el camino que siempre recordare y llevare en mi", dijo de entrada en su cuenta de Instagram.

El defensor no se guardó nada y dejó salir su sentir. "Aún recuerdo mi debut en la sub 8 con el profe Lalo dirigiendo. Nunca imaginé que llegaría hasta acá y ver el crecimiento y todo el tiempo que ha pasado. Es difícil escribir las palabras adecuadas para este momento por todo lo que significa para mí y el amor que llevo y llevaré siempre por el club".

"Me voy con la conciencia de haberme entregado por completo en cada instancia que se me presentó la oportunidad y haber defendido el club de la mejor manera que pude. Agradecer a mis compañeros con los que empecé mi carrera profesional y los actuales, que sin duda son un gran grupo humano y tremendos profesionales. Me llevo lo mejor de cada uno y los lindos momentos que pasamos juntos", añadió.

Daniel González cierra así su etapa en Santiago Wanderers y se prepara para los nuevos desafíos. Tras la gira por Asia con la Roja, el zaguero se sumará a los trabajos de Ariel Holan para preparar la segunda rueda de la temporada.