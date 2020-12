Ignacio Prieto: "Todos los partidos que le quedan a Colo Colo son clásicos, son clásicos para no descender"

Universidad Católica recibe a Colo Colo en el partido más importante de la fecha 25 del Torneo Nacional donde los Cruzados pretenden dejar atrás la eliminación de la Copa Sudamericana y los albos ratificar el triunfo ante Unión para comenzar la remontada.

Un técnico que dirigió a los dos equipos es Ignacio Prieto, quien en conversación con Redgol asume el favoritismo de la UC aunque entiende que el encuentro es fundamental para los de Macul.

"Yo siempre he pensado que en este tipo de partidos donde Colo Colo está tan complicado, tendrá una motivación extra para los jugadores, estarán concentrados en lo que ha sido Católica en el Torneo Nacional", afirmó.

El Nacho agrega que "lógicamente que Colo Colo está sufriendo, atravesando momentos difíciles y este partido es fundamental y todos los partidos que le quedan a Colo Colo son clásicos, son clásicos para no descender".

Prieto asume que el gran favorito para quedarse con los tres puntos es Universidad Católica. "Si miramos la tabla de clasificación hay una diferencia enorme de puntos y también de fútbol y capacidades individuales donde la Católica es muy superior a Colo Colo en este momento", argumentó.

Para el final, la leyenda cruzada asegura que no sabe si Colo Colo descenderá, aunque confiesa que él no quiere que eso pase. "No tengo una bola de cristal para saber si Colo Colo va a descender o no, pero yo quiero que se quede en primera división. Ojalá se quede porque es importante", cerró.