Jorge Coke Contreras: "La pregunta es si Colo Colo va a tener la capacidad de complicar a la UC "

Este sábado en San Carlos de Apoquindo se juega un partido con mucho morbo entre Universidad Católica y Colo Colo.

Los albos se juegan mucho porque necesitan el triunfo para salir de la última posición del campeonato y por como llegan ambos equipos, el favorito es la UC según el ex mediocampista Jorge Coke Contreras.

"Uno primero considera quién llega mejor, en este caso Católica tiene un funcionamiento sólido con jugadores en gran nivel y la pregunta es si Colo Colo va a tener la capacidad de complicar a la UC porque se da todo, juegan en su cancha y todo está en favor de ellos", afirma en conversación con Redgol.

Agregando que "a Colo Colo le ha costado lograr un once y eso se complica si quiere frenar a la Católica que pelea el primer lugar".

El Coke no tiene dudas respecto a quién cuenta con mayor chances de ganar el encuentro. "El favorito es la UC, y Colo Colo es una incógnita porque no se sabe el rendimiento que pueda marcar. Quinteros aún no logra dar con el equipo y por eso te digo que es una incógnita porque no se sabe cómo pueden igualar", argumentó.

Para el final, Jorge Contreras es de la idea que esto sí es un clásico. "Yo creo que es un clásico por el protagonismo que tienen en este campeonato. Cuando yo llegué a la UC la U tuvo un bajón importante y entonces Colo Colo y la Católica eran los que llevaban el peso del campeonato y desde ese momento se hizo clásico", cerró.