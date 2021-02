Luciano Aued no se olvida de Gustavo Quinteros: “Le tengo un gran cariño, respeto y quiero que le vaya bien”

Este miércoles Universidad Católica hizo historia: alcanzó un inédito tricampeonato al empatar sin goles con Unión La Calera y revalidó la buena gestión deportiva que lleva realizando Cruzados en los últimos años.

En ese sentido, uno de los grandes pilares de este nuevo título es Luciano Aued, titular indiscutido y uno de los grandes referentes del plantel, quien conversó con Deportes en Agricultura sobre este galardón, las complicaciones de la temporada y lo que se viene este 2021.

"El partido fue parejo. Calera intentó meterse en nuestro arco pero nunca situaciones claras. Queríamos ganarlo, pero hay que entender el contexto (…) Tuvimos la frescura de los jóvenes que ingresaron y lo hicieron muy bien. Un DT que nos llevó muy bien en un año difícil. Mantuvimos una mentalidad de no conformarnos”, partió comentando.

“Fue el torneo más difícil en lo físico, en lo anímico por tratar de conseguir el objetivo. También, fue complicado el título con Beñat San José, porque la U. de Concepción nos venía pisando los talones. Salir campeón no es fácil, porque te van conociendo tu forma de jugar, todos le quieren ganar al bicampeón, al tricampeón”, agregó.

El volante festejó un nuevo título con la camiseta Cruzada. (FOTO: Agencia Uno)

Al ser consultado sobre la posible partida de Ariel Holan y los cambios de técnicos que han sufrido los últimos años, expresó que “con el objetivo cumplido esas cosas no se hablan. Los que tenemos un par de años en el club sabemos de esa cláusula de salida que les permite salir a los DT. No sé lo que pasará con Ariel, él está mentalizado en el último partido y aún no tenemos claridad sobre su futuro”.

En la misma línea, agregó que "le tengo un gran cariño y respeto a Gustavo Quinteros, por cómo se comportó el tiempo que estuvimos juntos en la UC: siempre fue una persona frontal y sincera. De vez en cuando hablamos y obviamente quiero que le vaya bien a él y su cuerpo técnico”.

Además, tuvo comentarios sobre las partidas de César Pinares y Benjamín Kuscevic a mitad de torneo: Pinares: “Son jugadores de una categoría importantes, pero también perdimos a Lanaro y Fuenzalida por lesión. Y cuando pierdes la estructura, se siente mucho. Es un peso grande”.

Finalmente, puntualizó que ahora piensan en el cierre del Campeonato Nacional y que luego se realizarán los análisis correspondientes para proyector los objetivos de la temporada 2021: tetracampeonato y Copa Libertadores.