Claudio Vivas, ex DT de la selección chilena Sub 20: "Ariel Holan es un gran imitador de Marcelo Bielsa"

Claudio Vivas es el actual entrenador del Bolívar de Bolivia. Sin embargo, es una viejo conocido del fútbol chileno por ser el ex entrenador de la selección chilena Sub 20 en 2014.

Además, el argentino fue ayudante técnico de Marcelo Bielsa en Newell's, Atlas de Guadalajara, Vélez y la Selección Argentina.

En conversación con TyC Sports, Vivas recordó su relación con un técnico del fútbol chileno, Ariel Holan, y reconoció que pasó un mal momento con él: "No tengo relación con él ni tampoco quiero tenerla porque pasé un mal momento con él".

"Lo conozco de cuando era tercer o cuarto ayudante de (Jorge) Burruchaga y me preguntaba a mi sobre los ejercicios de (Marcelo) Bielsa. No me olvido de las cosas. Reconozco que es un buen técnico y que le ha ido bien, pero es un gran imitador de Bielsa", añadió.

Vivas dirigió a la Roja Sub 20 en 2014, donde cosechó cuatro victorias, siete empate y 12 derrotas.

Por otro lado, el ex ayudante de campo de la Albiceleste reconoció los errores que cometieron junto a Marcelo Bielsa en la Copa del Mundo de 2002: "El Profe Boninini no tuvo la culpa, el equipo venía muy desgastado a nivel club, los jugadores llegaron con un promedio de 60 partidos en sus clubes. Todo esto puede sonar a excusa pero la realidad es que pasaron dos cosas, es mi punto de vista y hay que contarlas y es el momento de decirlas. No se jugaron partidos internacionales antes del mundial. Nosotros el último amistoso que jugamos fue en abril con Alemania y le ganamos 1-0 con gol de Sorín".

"En ese momento Marcelo había pedido jugar con equipos parecidos a los de la zona, con equipos africanos o parecidos al 4-4-2 de Inglaterra o al mismo sistema de Suecia. Finalmente nos preparamos jugando amistosos con algunos equipos japoneses pero no era lo mismo, ese fue un error importante. No fue nuestro sino en general porque los amistoso no los organizábamos nosotros. El otro fue haber confiado que los jugadores que llevamos lesionados los íbamos a recuperar durante el Mundial, eso no sucedió porque la puesta a punto nuestra fue en el tercer partido u no en el primero, nuestra puesta a punto fue con Suecia, ese fue nuestro mejor partido", cerró.

Cabe recordar que esa generación de la selección argentina llegaba como candidata a la Copa del Mundo, pero se devolvió en primer ronda. El gran dolor para los trasandinos fue el no ver a Hernán Crespo y Gabriel Batistuta juntos en la delantera.