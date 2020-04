Claudio Vivas: "Siempre les digo a los que quieren aprender o imitar a Marcelo que no lo hagan. Es imposible imitar a Bielsa porque Bielsa hay uno solo"

Claudio Vivas es hoy por hoy el entrenador del Bolivar (Bolivia) y desde su cuarentena en el país altiplánico, le concedió una entrevista al diario argentino Olé, donde confesó -entre muchas cosas- que Marcelo Bielsa lo retiró del fútbol a los 19 años en Newells Old Boys.

"Mi viejo, José, era un dirigente muy conocido en Newell’s. Como quería que fuese jugador, empecé a atajar en las Inferiores. Pero era muy bajo y no tenía condiciones. Yo lo sabía y no quería atajar, lo hacía para darle el gusto papá. Nadie se atrevía a dejar libre al hijo de Vivas. Marcelo fue el único que tuvo agallas y se animó. ¡Lo bien que hizo!", asegura el ex DT de la Sub 20 de Chile.

Consultado por la capacidad del Loco, Vivas afirma que "no todos los entrenadores están capacitados para convencer al plantel de entrenar fuerte 24 horas antes de jugar. Eso no lo logra cualquiera. Siempre les digo a los que quieren aprender o imitar a Marcelo que no lo hagan. Es imposible imitar a Bielsa porque Bielsa hay uno sólo. Lo que pueden hacer es ver cómo prepara cada partido, analizar sus entrenamientos, cómo trabaja por la línea, por puesto. Hoy en día hay muchos entrenadores que tomaron ese manual, pero querer ser igual a Bielsa es imposible".

El estratega del Bolivar apenas dejó el fútbol profesional por petición de Bielsa, comenzó su propio camino como entrenador. "A partir de ahí empecé a trabajar en juveniles de Newell’s hasta que en 1994 Bielsa me llamó para acompañarlo en su experiencia en Atlas de México. A partir de ahí no me separé por 16 años", relata.

Para el final, responde si volvería a trabajar con el Loco. "Yo no tendría problemas en volver a trabajar con él. Al contrario. Es una persona que está permanentemente haciendo cosas nuevas y enseñándote. Cuando trabajé con él era muy joven y siempre soporté el ritmo a Marcelo. Hay gente que no puede", cerró.