Universidad Católica está mentalizada en el clásico de este domingo frente a Colo Colo por la fecha 11 del Campeonato Nacional, desde las 12:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo. La UC vio la salida del DT Cristian Paulucci y necesita volver al triunfo ante un rival que viene firme y al alza.

Durante la semana el albo Maximiliano Falcón le tocó la oreja a la Católica dando a entender de forma irónica que en Colo Colo están muy lejos de considerar el duelo como clásico. En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Diego Buonanotte responde.

“No me gusta opinar de las declaraciones de otro, pero yo nunca voy a hacer una declaración como la que escuché estos días. Nunca va a salir de mi boca y creo nunca va a salir de un jugador de Católica, eso me deja tranquilo. Después, no tengo por qué opinar de lo que digan los demás. Es un clásico. Para nosotros es un clásico”, sostuvo el hábil jugador cruzado.

Sobre el rival, Buonanotte reconoció que Colo Colo “viene jugando bien, tiene jugadores de mucha jerarquía y veloces por los costados. Pero creo que tenemos herramientas para poder lastimarlos. El mediocampo será clave”.

“No se nos pasa por la cabeza perder y queda mucho torneo. El año pasado dimos vuelta el campeonato y estamos a tipo de hacerlo todavía, queda mucho recorrido. Vamos a afrontar este clásico con nuestra gente y con la idea de ganar”, complementó.

Por último, Diego Buonanotte sentenció que “siempre es feo cuando se va un entrenador, y somos todos responsables cuando se va un entrenador. La despedida de Cristian (Paulucci) fue muy emotiva, nos habló con el corazón y se nos llenaron los ojos de lágrimas, fue duro pero teníamos que dar vuelta la página rápido”.