Brayan Rovira se ha consolidado como titular desde que llegó a Universidad Católica. El mediocampista colombiano de 26 años ha disputado tres encuentros en los Cruzados, que el pasado fin de semana golearon a Palestino en la fecha 6 del Campeonato Nacional 2023.

De hecho, el ex jugador de Atlético Nacional de Medellín hizo una recuperación muy buena en la jugada que terminó con el gol de Fernando Zampedri contra los árabes. Y este martes 28 de febrero comentó su opinión en su adaptación al fútbol chileno.

"No hay mucha diferencia, el fútbol chileno es intenso y difícil. Lo viví en estos partidos que he podido jugar. Hemos sentido que por momentos, equipos que buscan su idea de juego en cuanto a transiciones. Ojalá podamos encontrar esos partidos a campo abierto, que nos vengan a hacer un fútbol propositivo. Hay aspectos muy positivos en el fútbol chileno", valoró Rovira, quien fue compañero del chileno Rodrigo Ureña en el Deportes Tolima.

Pero eso no fue todo lo que comentó el cafetalero. "La adaptación ha sido muy importante por todo el plantel que me ha brindado esa confianza y eso lo es todo para uno. En cuanto al fútbol, es un torneo interesante, intenso, donde siempre todos contra todos la disputa es muy importante y eso lo hace muy atractivo", apuntó el oriundo de Bosconia.

Las indicaciones que le ha dado Ariel Holan parecen haber sido muy bien recibidas por el "16" de la UC. "Desde mi llegada el profe ha sido muy claro en el rol que quiere que cumpla, sea de '5' o de '8' (sic). Mucha intensidad, entendimiento del juego, eso es pases para la idea de juego. Es muy importante eso, todo ha marchado de la mejor manera", expresó el futbolista nacido el dos de diciembre de 1996.

Rovira se familiariza con los modismos chilenos: "¿Me cachai o no?"

Otro de los temas que el colombiano Brayan Rovira abordó en la conferencia de prensa fue respecto de su familiarización con la vida en Chile. Comidas y, por qué no, algunos modismos. ¿Hay algo de eso en estos primeros meses acá?

"Cimbi me jode mucho, Franco también", dijo en alusión a Cristián Cuevas y Di Santo, dos compañeros que tiene en la plantilla estelar de la Franja. "¿Me cachai o no? Y ahí vamos cogiéndole el tiro a las cosas, la comida es muy rica. No hay mucha diferencia en nuestros platos y la cocinera es colombiana, me está consintiendo mucho", cerró.