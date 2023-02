Universidad Católica empató 3-3 con Cobresal en un duelo con muchas llegadas de gol. Además, el partido marcó el debut del mediocampista Brayan Rovira, quien llegó desde el Tolima de Colombia a mitad de semana y de inmediato fue titular en la Franja.

Esto fue destacado por los históricos de la UC, en conversación con Paulo Flores para Redgol. Para Jorge Aravena, es un ejemplo a seguir por el resto de los equipos. "Esos jugadores son los que necesita Católica y el fútbol chileno, que aporten de inmediato. No tuvo excusas, se bajó del avión y se puso a jugar, haciéndolo de buena manera", confesó.

Algo similar piensa Osvaldo Hurtado. "Eso del tiempo de adaptación es de la vieja guardia, cuando decías 'el equipo en la sexta fecha se arregla, me voy poniendo con los partidos'. Si son refuerzos, deben venir a jugar de inmediato, no se puede esperar. Es un poco lo que pasó con Assadi y Osorio en la U cuando venían de la Sub 20, si llegan deben jugar".

Sobre la igualdad conseguida en El Teniente, el Mortero contó que "la Católica debe arrancar marcando diferencia en el campeonato. Ya tuvo dificultades la semana pasada y ahora nos empatan tras ir 3-1. Eso sí, Cobresal juega bien al fútbol, pero la UC debe mandar y marcar diferencias inmediatamente".

Algo similar es lo que vio Arica Hurtado. "Fue un partido muy bien jugado por Cobresal que no perdió la forma, hizo daño con los punteros abiertos y los centros de Munder y Lezcano. Remontaron un 3-1", aseguró.

Además confesó que le gusto lo de Alexander Aravena en Católica "pues va con rumbo fijo", aunque piensa que el elenco de Holan aún debe trabajar bastante: "En los últimos minutos el equipo se vio lento en la salida y las segundas pelotas, donde se vio más entero a Cobresal".