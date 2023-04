Llegó la semana del clásico universitario, el partido con más tradición del fútbol chileno. Este domingo se encontrarán Universidad Católica y Universidad de Chile en el Ester Roa Rebolledo, con los equipos separados sólo por dos puntos en la tabla de posiciones.

En la previa del esperado partido, dos figuras del candente encuentro universitario de 1994 recordaron lo que fueron antiguos clásicos. En conversación con TNT Sports, el ídolo cruzado Alberto Acosta y la leyenda azul Luis Musrri rememoraron con nostalgia cómo se jugaba en esa época.

"En esos años, Colo Colo, la U y Católica tenían cuatro o cinco jugadores de selección por equipo. Se hacían partidos inolvidables y con figuras. Católica tenía tres jugadores de la selección argentina, hoy es algo que no puede pasar", comentó el Beto.

"La diferencia yo creo que está en los nombres, no sé si es peor o mejor el de ahora o el de antes, pero me parece que a nivel de figuras antes había más. Puede ser un tema económico también", agregó el séptimo goleador histórico de los cruzados.

Musrri, por su lado, sumó que "tampoco diría que es mejor o peor, pero me tocó tener compañeros de gran calidad, jugar con ellos y enfrentar a grandes jugadores. Quizás eso no se ve hoy. No sé si el fútbol ahora es mejor o peor que antes, pero sin duda que es entrentenido".

Las universidades tienen su cita 196° este domingo 30 de abril. Católica llega tras dos partidos sin ganar y con las bajas confirmadas del desgarrado Gary Kagelmacher y suspendido Mauricio Isla, mientras que la U arriba con dos victorias al hilo.