Universidad de Chile viene en alza y llega en mejor pie que Universidad Católica al Clásico Universitario de este domingo, por la fecha 12 del Campeonato Nacional, en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Los azules arrastran nueve duelos sin conocer la derrota con seis triunfos y tres empates.

La U viene de derrotar 1-2 a Everton y anteriormente dio cuenta de Audax Italiano (1-2) y Chimbarongo (0-10 por Copa Chile). El Chuncho espera el encuentro ante la UC segundo en la tabla, a un punto del líder Huachipato. En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello reveló que a su juicio Universidad de Chile tiene la gran oportunidad.

“¡Qué oportunidad tiene la U para ganar el clásico! El tema es que no le sobra nada en ofensiva y tiene que ser efectiva. Si la U sigue ordenadita puede aprovechar el mal momento y confusión total que hay en la Católica. Y las bajas con las que llega la Católica”, dijo Guarello.

Cabe recordar que Universidad Católica no podrá contar con Mauricio Isla, expulsado frente a O’Higgins. Por su parte, Gary Kagelmacher está desgarrado; Alfonso Parot y Alexander Aravena están en seria duda por problemas físicos, mientras Matías Dituro vuelve tras una pausa por lesión. El DT Ariel Holan no podrá sentarse en la banca por sansión.

Caamaño y elogios a Pellegrino

En la misma línea de Guarello, Cristián Caamaño deja botando que si tiene que jugársela, la U aparece mejor parada de cara al duelo de este domingo, destacando el trabajo que ha hecho el técnico Mauricio Pellegrino.

“A Pellegrino le reconozco un par de situaciones que ha sabido manejar y no eran fáciles. Por ejemplo, tener al goleador del equipo en la banca y no pasa nada. Nadie podría discutirle esa decisión. Te podrá gustar Nicolás Guerra o no, puedes preferir a otro goleador como el Chorry Palacios, pero es una situación futbolera y no pasa nada en la interna. Nadie podría decir que hay molestias”, dijo Caamaño.

El periodista sentencia: “y dejó a Nery Domínguez afuera, que era el que llegó el año pasado a ordenar toda la casa y por temas de lesiones y rendimiento fue perdiendo protagonismo. Y tampoco pasa nada. Lo ves muy involucrado a Domínguez y asume su rol de suplente, no te hace olitas. Eso habla del liderazgo de Pellegrino, que transmite esa serenidad de que son decisiones que hay que respetar”.