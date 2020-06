Benjamín Kuscevic y su mayor deseo: "Ojalá encuentren una vacuna y podamos volver a nuestras vidas normales"

Pese a su corta edad, Benjamín Kuscevic se ha convertido en un referente de Universidad Católica. Con apenas 24 años, el zaguero tiene un palmarés envidiable y es titular indiscutido del cuadro cruzado.

Como todo buen futbolista, el formado en la UC extraña la actividad. En conversación con La Tercera, Kuscevic reconoció que este tiempo "ha sido difícil para todos. Después de tres meses sin nada se echa de menos. Tengo unas ganas terribles de ir a entrenar".

En esa misma línea, el defensor se refirió al posible retorno del fútbol el 31 de julio: "Es un panorama incierto. Nadie puede decir que a partir de tal día no va a pasar nada. Es difícil. Esto va evolucionando día a día. Si me preguntas a mí, me encantaría que el fútbol volviera el 31 de julio".

"Lo hemos comentado con mis compañeros, en las reuniones en la semana, pero no se puede saber. Me gustaría volver el 31 de julio, pero si hasta el 20 de julio siguen subiendo los casos, va a ser imposible. Hay que ser realistas", añadió.

Por otro lado, el central habló de la participación de la UC en lo que va de Copa Libertadores: "Va a ser difícil jugarla. Tendrán que decidirlo las autoridades sanitarias de la Conmebol por el tema de los viajes. Será complicado, pero quiero seguir jugando la Libertadores. Tengo la espina clavada todavía de haber perdido los dos primeros partidos, lo único que quiero es sacármela rápido y empezar a ganar en el grupo".

"Me gustaría que se siguiera. Y las Eliminatorias también. Ojalá que encuentren una vacuna mañana y podamos volver a nuestras vidas normales. Es un futuro incierto, nadie sabe qué va a pasar. Si de mí dependiera, me gustaría que volviese todo", refrendó.

Kuscevic suma cuatro títulos de Primera División y dos de Supercopa con Universidad Católica

Finalmente, Kuscevic recordó su etapa en el equipo juvenil del Real Madrid durante su formación: "Con el tiempo uno le va tomando el peso a lo que fue. En ese momento no lo dimensionaba tanto. Tengo los mejores recuerdos. Vivir un año en Madrid, jugando en el Madrid, en la mayor categoría de los juveniles, fue algo muy lindo. Hubo muchos partidos muy competitivos y también hice grandes amigos. Fue inesperado".

"Estaba recién siendo citado al primer equipo cuando llegó esta oferta para ir a préstamo. Obviamente, cuando te llama el Madrid es difícil decirle que no. Me quería ir al día siguiente", cerró.