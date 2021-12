El ex técnico de los Cruzados valoró el nivel que ha mostrado el equipo de Cristián Paulucci. Sacó pecho por los canteranos que hizo debutar y hoy brillan en el primer equipo.

Universidad Católica está a un punto de coronarse por cuarta vez como campeón del Campeonato Nacional. Este sábado desde las 18:00 horas los Cruzados visitan a Everton con la misión de sumar el punto que les permitiría alcanzar el histórico tetra.

El equipo de Cristián Paulucci tuvo una reacción gigante tras la salida de Gustavo Poyet y, gracias a los problemas que tuvo Colo Colo con el coronavirus y la Seremi de Salud, hoy pueden entrar en la historia del fútbol chileno.

En la previa del encuentro, uno que conoce la interna de la UC habló del momento que vive el club. En conversación con De Fútbol se Habla Así de DirecTV, Beñat San José elogió el nivel mostrado por el cuadro de la franja esta temporada y, de sorpresa, lo postuló como candidato al título de la Copa Libertadores.

"Me parece que la UC puede competir en la Copa Libertadores, es más, ya compitió. Es un torneo muy difícil. Me parece que más temprano que tarde un equipo chileno saldrá campeón de un torneo internacional y la UC va en camino a eso", señaló.

San José también abordó su paso por San Carlos de Apoquindo, una etapa en donde fue feliz. "El club me dejó gratos recuerdos. Me hubiese gustado seguir en la UC por los logros, jugadores y directiva, pero en ese momento tenía una posibilidad cercana de entrenar en Europa, era un salto en mi carrera y tomé la decisión de quedar libre. Luego no se dio".

Saca pecho por la cantera que hizo debutar

Beñat San José fue el técnico que abrió la ruta para que Universidad Católica pueda ser tetracampeón. Con él en la banca en 2018 consiguieron el primer título en su racha que hoy les puede entregar el cuarto.

"Hay una estructura en la Católica. Hay que recordar el buen trabajo que también hizo Mario Salas. La seguidilla de títulos puede continuar, en la UC todos tienen una idea muy clara y se trabaja de manera muy profesional", destacó.

Finalmente sacó pecho por los canteranos que hizo debutar y que hoy brillan con el primer equipo. "En mi etapa debutaron (Ignacio) Saavedra, (Diego) Valencia, (César) Munder también recuerdo. La verdad, es una satisfacción muy grande, pero el gran mérito es la cantera del club y el apoyo de los líderes de ese equipo, quienes los ayudaron mucho", sentenció.

Universidad Católica va por un nuevo título a sus vitrinas. El 16, que podría coronar un año donde pudieron perderlo todo, pero gracias al alza de la mano de Paulucci y los problemas en Colo Colo, están a punto de conseguirlo.