Ariel Holan y la conmovedora explicación de su arenga con los 33 mineros en la previa del clásico de la Católica: "Me vino a la cabeza por esos héroes nacionales"

Ariel Holan no sólo fue noticia por el triunfo de Universidad Católica frente a la U en el último Clásico Universitario disputado el pasado sábado. En la previa del duelo el DT de La Franja realizó una emotiva arenga al plantel cruzado, con los 33 mineros como protagonista, que se filtró en video tras el partido.

“Están haciendo un trabajo extraordinario, no sólo físico dentro del campo de juego sino intelectual. (…) El respeto es a esa dedicación que están poniendo para crecer, aún los 33 mineros, que están en sus últimos bailes. A mí me enorgullece eso”, dijo en la arenga Holan.

Este martes, el entrenador de la Católica conversó con Deportes en Agricultura y uno de los temas abordados fueron sus palabras en la previa del clásico. Holan explicó de dónde viene la relación con los 33 mineros que lucharon por sus vidas bajo tierra en la mina San José.

“Son cosas íntimas del vestuario que con la tecnología salen, yo tengo un grupo de futbolistas de experiencia y trayectoria, y uno como DT aprende de esos futbolistas. Lo de los 33 mineros, el último baile me fue surgiendo en la semana”, dijo Holan.

El entrenador de la UC agrega que “fue por la media de edad, porque era el promedio con el que empezamos el partido, los 33 me vino a la cabeza por esos héroes nacionales. Yo no estaba en el país, pero los seguí de mi casa por televisión, y sufría. Dios me libre lo que estaba pasando esa gente, y ahora uno los admira desde todo punto de vista. Fue una tragedia y esa gente lo que resistió”.

“Hice un parangón con todo respeto, por un promedio de edad que para muchos es el último clásico y enlacé ese esfuerzo que hace cada futbolista durante su carrera, muy duro y doloroso, porque sólo los que han competido saben a lo que me refiero, y más cuando uno está haciendo sus últimos bailes”, complementó el deté.

Ariel Holan sentenció que “ese momento en la vida de un deportista que se tiene que reinventarte y dejar de hacer lo que más ama. Ese esfuerzo de esos héroes nacionales, con la vida en juego, emparentarlo con todo el esfuerzo que está haciendo el equipo.