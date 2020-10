Ariel Holan en la previa del clásico ante Universidad de Chile: "La eliminación en la Libertadores no es un fracaso, sino que una oportunidad de seguir creciendo"

Universidad Católica tiene que cambiar rápidamente el chip de la Copa Libertadores para enfocarse en el duelo que tendrá este domingo ante Universidad de Chile, en el tradicional clásico universitario.

Este viernes Ariel Holan, entrenador cruzado, fue consultado por lo ocurrido ante Gremio y si considera un fracaso lo de la UC en la Copa, algo que el estratega argentino rechaza de plano.

"No es un fracaso, sino que una oportunidad de seguir creciendo y consolidando una identidad que permita a Católica de igual a igual de local y visitante tanto en el torneo, como en la Copa", afirmó.

Respecto a Universidad de Chile, el trasandino hizo hincapié en que los azules están con menos trajín que ellos.

"La U no ha tenido copa en los últimos meses y nosotros venimos de un trajín importante que no se puede sacar de contexto. Los futbolistas no son máquinas. Por suerte el Covid-19 no ha tenido incidencia en el fútbol chileno, pero no hay que bajar los brazos", afirmó.

Y en esa línea, tuvo palabras para la lamentable lesión de Pablo Aránguiz, una de las figuras del cuadro que dirige Hernán Caputto.

"Todos los entrenadores sabíamos que la vuelta iba a ser muy difícil, estuvimos casi cinco meses sin jugar, así que en ese aspecto la U perdió a Pablo (Aránguiz) y es una pena, pero nosotros también tenemos jugadores fuera de mucha experiencia", puntualizó.

Agregando que "de acuerdo a lo que me dijeron los médicos, Marcelino (Núñez) tendría para 15 días más. (Alfonso) Parot y (Juan) Cornejo una semana. (Benjamín) Kuscevic avanzando bien y está muy bien anímicamente, creo yo que en un mes puede estar".