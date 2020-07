Alfonso Parot y la vuelta a las prácticas: “Estoy muy contento, con muchas ansias y esperando que sea jueves”

El lateral de Universidad Católica Alfonso Parot no ocultó su alegría por volver a los entrenamientos en cancha desde este jueves y mencionó que todo este periodo será de adaptación y de reencuentro con sus compañeros de equipo.

�� ¡Vuelve a ver la #ConferenciaPhilips de Alfonso Parot!El lateral de #LosCruzados habló de la vuelta a los... Publicado por Cruzados en Martes, 14 de julio de 2020

En rueda de prensa mencionó que “lo tomé con mucha alegría. Yo creo que todo los jugadores y deportistas echamos de menos nuestra disciplina, así es que esperar a que llegue el jueves, con muchas ansias de volver a los entrenamientos, para volver a correr al aire libre, pegarle a la pelota con espacios. Estoy muy contento, con muchas ansias y esperando que todo salga lo mejor posible, tanto para nosotros, como para el fútbol en general”.

El lateral de la UC está feliz por volver a entrenar con sus compañeros en cancha. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, complementó que “por la cantidad de tiempo que llevamos no entrenando como grupo, obviamente se necesita un tiempo de adaptación, de volver a coordinar movimientos, volver a sentir la pelota de nuevo, porque esas cosas se van perdiendo estando tanto tiempo sin entrenar, y eso requiere tiempo y obviamente a mí me gustaría, si se pudiera, tener un mes, o más de un mes para poder estar de la mejor forma posible para volver a competir”.

Sobre si se debe mantener el mismo formato de Campeonato Nacional o se debe cambiar para cumplir con los plazos de la temporada, expresó que “me gusta el sistema de campeonato que tenemos. Creo que es el que más se ocupa a lo largo del mundo. Acá tenemos que acatar y ver lo que es mejor para el deporte. Si me preguntas, hay que seguir de la misma forma, más allá de que nos haya traído buenos resultados como club, es un campeonato mucho más entretenido y justo”.

Recordemos que la UC mantuvo el pago de las remuneraciones a sus jugadores durante todo el periodo de pandemia y que desde este jueves los jugadores podrán volver a San Carlos de Apoquindo para ponerse a disposición, en grupos reducidos, de Ariel Holan, técnico Cruzado.