Yamila Reyna indignada por rumor de relación con Jean Philippe: "No salgo con ex de amigas"

Yamila Reyna recientemente se encontró entre los rumores de la farándula chilena. Y es que recientemente en “Hay que Decirlo” hablaron de ella y de la supuesta relación que tendría con Jean Philippe Cretton, además de su distanciamiento con Pamela Díaz, conductora del programa de Canal 13.

Asimismo, hace un tiempo atrás se conoció que la animadora y comediante había dejado de seguir a Pamela Díaz en su Instagram. Algo que claramente encendió aún más las alarmas entre los opinólogos.

Gracias a esto es que finalmente Yamila decidió tomarse sus redes sociales para aclarar todos estos rumores a sus seguidores y también a la farándula.

Se mostró indignada

Mediante una sola publicación en su cuenta oficial de Instagram, Yamila decidió responder con todo a los rumores que la vinculan en una relación con Jean Philippe lanzando dardos a Cecilia Gutiérrez y Pamela Díaz.

“A la señora Cecilia Gutiérrez, que al parecer está enamorada de mí, porque siempre estoy presente en sus contenidos, decirle que si va a hablar de mí que hablé con verdad, eso hace un periodista, informa, no desinforma. Yo sé que marco rating, pero no por eso hay que inventar la noticia no?“, comenzó diciendo.

Posteriormente, aclaró los rumores de una relación, destacando que en su programa Haciendo Match, en donde entrevisto al periodista, todos sus invitados van a divertirse, jugar y seducirse.

“Si va a señalarme como que salgo o salí con Jean Philippe, hable con fundamentos y no mienta ensuciando mi imagen gratuitamente“, aseveró.

“Yo no salí jamás con JP, solo me une una amistad, yo no salgo con los ex de mis amigas, yo tengo códigos (algo que usted al parecer carece)“, agrego.

Sobre que ella y Pamela, reveló que a la Fiera dejó de seguirla en su Instagram hace más de 5 meses, cuando la misma chica reality dejó de hablarle.

“A Pamela la dejé de seguir hace más de 5 meses cuando dejó de hablarme y nunca supe por qué. (Todos sabemos que no existe ninguna app que te avise cuando alguien te deja de seguir)“, reveló.

“Yo no estoy enojada con nadie, a Pame la quiero y la respeto“, agregó.

Finalmente, la comediante terminó revelando que no hará más publicaciones o comentarios al respecto, ya que quiere trabajar tranquila, agregando que “Yo no me meto con nadie y pido lo mismo“.

Revisa la publicación de Yamila Reyna