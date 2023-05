Un nuevo boom del live action se está dejando ver y es que ahora la trilogía de películas de “Cómo entrenar a tu Dragón” confirmó su llegada a la gran pantalla nuevamente.

La película animada de DreamWorks Animation basada en la novela de Cressida Cowell tuvo su primera parte en 2010 y luego continúo con dos películas más y un sin fin de más material que complemento la historia.

¡Ya hay protagonistas!

En el transcurso de las últimas horas Deadline reveló quiénes serán los protagonistas de la cinta y es que el live action ya tendría a su Hipo y Astrid confirmados.

Mason Thames será el encargado de tomar el papel de Hipo y Nico Parker será la encargada de interpretar a Astrid.

Hay que recordar que Thames apareció como protagonista en la película de terror “El Teléfono Negro” y Parker es conocida por interpretar a la hija de Joel en la serie de HBO “The Last of Us“.

La nueva versión de la trilogía de DreamWorks esta fijada para estrenarse en marzo de 2025 y la cinta será dirigida por Dean DeBlois, mismo que dirigió las películas animadas.

La cinta nos cuenta la historia de Hipo, el hijo vikingo adolescente del líder de su tribu quién debe convertirse en un cazador de dragones para ganarse el respeto de todos.

Es aquí donde al buscar la validación de los demás miembros de la isla de Berk, es que ataca a furia nocturna, uno de los dragones más raros que hay. Al no tener la valentía suficiente para matarlo, Hipo se hace amigo del dragón, lo que permite el desarrollo de las demás películas.

La producción animada se encuentra disponible en el streaming de HBO Max, pero solo la primera cinta, ya que la segunda está disponible en Netflix y la tercera está disponible en Google Play películas.