Benjamín Vicuña confirmó que se encuentra en una nueva relación. Así lo dio a conocer la prensa trasandina, quienes fueron los que informaron de esta nueva relación del actor, el que habría dado la declaración después de estar hace unos cuantos, muchos, meses soltero.

Fueron varios los portales argentinos los que dieron a conocer la noticia, en un inicio como un rumor, para que poco tiempo después el chileno diera la primicia al programa “Socios del Espectáculo“.

Posteriormente, a LAM de América TV dio unos pocos más detalles de la relación, aclarando que no se conocieron en un gimnasio, como se reveló en un inicio y que además la relación entre ambos es reciente.

¿Quién es Analía Espasandín?

Según las declaraciones dadas a los diferentes medios de farándula, Benjamín Vicuña aún no ha revelado el nombre de la que sería su nueva pareja, pero los programas ya hacen su trabajo y revelarían que se trata de Analía Espasandín, una mujer de aprox. 40 años que se encuentra bastante alejada del mundo de la fama.

La mujer tendría dos hijas y llevaría unos 7 meses separada. Se encuentra ligada al mundo de las finanzas y ambos llevarían conociéndose desde hace un par de meses, eso tras haberse conocido por amigos en común.

Muchos más detalles de la relación no hay y es que Benja Vicuña ha decidido mantener una relación mucho más privada, aunque sí ha dado comentarios de cómo sería la relación entre los dos.

“Te puedo decir es que estoy contento, viviendo algo que es una pena tener que comunicarlo o tener que hablar de esto porque es algo muy reciente, es algo muy reciente y espero que funcione porque la verdad es que es una relación espectacular“, mencionó recientemente al programa LAM.

En la misma línea, al ser consultado sobre tener una relación más privada, destacó que Analía tiene buena disposición para con su fama.

“La gente que no tiene nada que ver con esto la cuesta muchísimo porque es algo que genera mucha impresión, pero tiene la buena onda y como te digo es algo que está recién empezando, así que ojalá que no me pinchen el globo, ojalá que me banquen“, agregó.

