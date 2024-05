Netflix Chile ha decidido promocionar la tercera temporada de Bridgerton con todo. Y es que durante este fin de semana se tomaron el Parque Metropolitano para presentar un evento musical que presentó algunas canciones de la serie en el Torreón Victoria del Cerro San Cristóbal.

Ahora, la página decidió sorprender a los fanáticos con un video promocional de la serie que cuenta con la presencia del actor nacional Benjamín Vicuña.

Crossover en Bridgerton

Similar a lo que hizo la página de streaming con Fran Maira y Sex Education lo están haciendo ahora con Benjamín Vicuña y Bridgerton.

Y es que en el marco de los primeros cuatro capítulos de la tercera temporada de Bridgerton es que decidieron colaborar con Benjamín Vicuña, quien llegó a darle consejos a Colin Bridgerton.

Como Lord Benjamín, el actor está con una sola misión: Darle consejos de conquista a Colin para así quedarse con el amor de Penelope Featherington.

Y es que situado en diversos palacios, el actor se encuentra siendo testigo de todos los pasos de Colin y se da cuenta de que el tercer hermano no actúa suficientemente bien para así conquistar a su mejor amiga.

Es por esta razón que le da los siguientes tres consejos:

1.- No seai jote: “Si estai sintiendo cosas por Penelope, si te empezó a gustar de verdad, no te las podi’ jotear a todas po. Yo sé que cuesta, pero, ¡No, no, no!“

2.- Si se ve linda, díselo: “¿Querí que te dé unos datos ahí? ¿Unos tips? Fíjate en mi Tinderton, está Bridgiton“.

3.- Sé claro con tus emociones: “La vai a perder (…) te estai confundiendo y la estai confundiendo a ella (…) Si Pen se casa con el otro es porque no te avivaste. ¡Amigo date cuenta! Ella te ama“.

Es gracias a estos consejos que, finalmente, Colin va a buscar a Penelope y se sube al carruaje y los que ya vieron los capítulos saben que es lo que pasa a continuación.

Puedes revisar el divertido clip de Bridgerton y Benjamín Vicuña a continuación:

Recuerda que la primera parte de Bridgerton 3 ya se encuentra disponible en Netflix y la segunda parte se estrena el próximo 13 de junio en el sitio.