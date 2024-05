El 16 de mayo Netflix estrenó la tercera temporada de Bridgerton, bueno, la primera de dos partes. Y es que este ciclo se dividió en dos, con una primera parte estrenada este 16 de mayo con un total de cuatro capítulos y la segunda a estrenarse el 13 de junio con sus cuatro restantes.

Los fanáticos ya se devoraron completamente los primeros capítulos y ya están más que ansiosos por poder descubrir qué traerá la segunda parte y es que aún quedan unos tantos misterios por resolver.

Con un final qué dejó a más de alguno con la boca abierta, Netflix se prepara para el estreno de los próximos capítulos en unas cuantas semanas más.

Las cosas que hay que resolver

ATENCIÓN: La siguiente nota contiene SPOILERS de la primera parte de la tercera temporada de Bridgerton, si no has visto los capítulos no continúes leyendo la nota.

Si ya viste los capítulos sabrás muy bien que todo culminó con Colin confesando sus sentimientos a Penelope. Y es que luego de ese primer beso, que lo cambio todo, el tercero de los hermanos se dio cuenta de su amor por una de las hermanas Featherington y su mejor amiga de años.

Tras provocar que Lord Deblin desistiera de pedir matrimonio a Penelope, finalmente Colin corre en busca de la joven para así revelarle que se encuentra perdidamente enamorado de ella y tras una candente escena en el carruaje de vuelta a casa le pide a matrimonio.

El episodio culmina ahí, con una joven Penelope emocionada pero sin dar la respuesta, aunque sabemos que dice que sí.

Posterior al término de este capítulo, viene los créditos y Netflix, para hacer más amena la espera, nos presenta el tráiler de la segunda parte. Aquí descubrimos que hay muchas cosas por resolver aún, algunas que se presentaron brevemente como problemas durante estos primeros episodios.

Los fanáticos que se leyeron los libros saben perfectamente qué es lo que sucederá a continuación o por lo menos se hacen una idea. Si no lo sabes, lo puedes leer a continuación.

1.- La identidad de Lady Whistledown

En el tráiler de Netflix se nos muestra que finalmente la Reina Charlotte, tras ver que su diamante de la temporada, no se casa con su prospecto, decide declararle la guerra a la autora de los chismes.

Con esto, ofrece una recompensa de 5.000 libras a quien logre desenmascarar a Lady Whistledown. En los libros es Lady Danbury quien realiza esta apuesta y gracias a esto comienza el romance entre los dos protagonistas.

En el avance vemos que Cressida Cowper, quien luego de no poder casarse con Lord Deblin, decide fingir (creemos) ser la novelista. Y es que en los libros, viuda y sin dinero, decide fingir ser la autora para así quedarse con el dinero.

2.- La importancia de Eloise

¿Volverán a ser amigas con Penelope? Ahora que Colin ha anunciado a su familia que quiere casarse con la joven, Eloise se ve contrariada, ya que conoce la verdadera identidad de la joven, que es Lady Whistledown.

Con el tráiler, vemos que finalmente Eloise tomará un rol importante en la revelación de Penelope y es que amenazará a la misma para que le diga a ahora, su futuro marido, Colin, que ella es la autora detrás de la revista de chismes.

Asimismo, si Penelope no cuenta la verdad, Eloise amenazó con hacerlo ella misma a toda la sociedad.

3.- ¿Qué pasa con los diarios de Colin?

Los diarios de Colin se mostraron breve y muy fugazmente en uno de los capítulos de esta nueva temporada y aún no sabemos si es que en la segunda parte podremos ver más sobre esto. Y es que en el libro, Penelope ayuda a Colin a publicarlos debido a que encuentra que tiene un talento innato para contar historias.

Aún no sabemos si Netflix ahondará más en el asunto o si simplemente abordarán otras cosas.

4.- ¿Se casarán Colin y Penelope?

Con la revelación de que Penelope es Lady Whistledown aparece una gran incógnita y es qué ¿Se casan o no?

Hay que recordar que Colin tiene un gran resentimiento con la autora debido a lo que sucedió con Eloise la temporada anterior. Asimismo, en estos nuevos capítulos, también se le mencionó, no de muy buena manera, lo que también le provocó otro poco de molestia.

Para tener un poco de contexto, en el libro Enamorando al Sr. Bridgerton, Colin sabe la verdadera identidad de Penelope antes de pedirle matrimonio. En un inicio se enoja con ella, debido a que ser Lady Whistledown puede arruinarla, pero saber esto solo hace que se enamore más.