¿Entrará a Gran Hermano? Ignacia Michelson revela si se suma o no a la competencia

Tras semanas de especulaciones, Ignacia Michelson se refirió a su supuesto ingreso a Gran Hermano revelando una noticia que nadie imaginaba. El reality de competencia de Chilevisión anunció recientemente la llegada de dos nuevos jugadores a la casa, lo que rápidamente inició los rumores sobre quienes se suman al espacio.

El nombre de la ex participante de Resistiré y Acapulco Shore sonó repetidas veces como uno de los nuevos ingresos de la competencia, en donde rumores apuntaban a que serían conocidas figuras quienes se sumarían al encierro. Rumores que tomaron fuerza con el ingreso del ex chico reality, Sebastián Ramírez y luego de que Adriana Barrientos comentó una de sus fotografías en Instagram deseándole suerte en el encierro.

¿Entrará Ignacia Michelson a Gran Hermano?

La joven reveló recientemente a través de sus redes sociales que no ingresará a la casa ubicada en Argentina para sumarse a la competencia. “No entraré a Gran Hermano“. Hasta el momento se desconocen los motivos.

Según señaló el medio La Hora, Ignacia no ingresó debido a que no se llegó a un acuerdo con la producción respecto a su principal exigencia, en la cual pedía que entrara un peluquero cada 15 días. Pero una de las condiciones más importantes del formato de Gran Hermano es que los participantes no tengan ningún tipo de conexión con el mundo exterior.

¿Quiénes ingresarán a Gran Hermano?

Entre los nombres que suenan para entrar se encuentran el de otro ex participante de Resistiré, Dino Inostroza, quien a través de sus redes sociales negó sumarse a la competencia.

En Me Late Digital, hace algunos días, los panelistas del espacio comentaban los últimos sucesos que ocurrieron en el reality cuando revelaron quiénes serían los posibles integrantes que se suman al espacio de telerrealidad, revelando los nombres de Steffi Méndez, hija de DJ Méndez y Rubí Galusky, ex participante de Volverías con tu ex.