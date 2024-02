Poor Things ha sido una de las grandes sorpresas de los Oscar 2024. Y es que la película de Yorgos Lanthimos llegó hace un tiempo a los cines de Latinoamérica y se ha posicionado como uno de los grandes estrenos del último tiempo en nuestro país.

A pesar de esto no ha estado exenta de críticas y polémicas y es que muchos consideran que hace un apología a la pedofilía y que algunas de sus escenas de contenido más adulto son innecesarias para la trama.

¿Por qué se critica tanto Poor Things?

Como ya te mencionamos Poor Things está siendo altamente criticada en redes sociales debido a ser considerada una “apología a la pedofilía” y también por su contenido erótico el que incluso provocó que algunos dejarán las salas de cine.

La cinta recibe estas críticas en base a personas que consideran que la trama es un poco retorcida ya que el personaje “técnicamente es una niña” a pesar de que en la película se nos muestre lo contrario.

De igual forma algunos consideraron innecesarias la cantidad de escenas de desnudos y para mayores de 18 años que se encuentran a lo largo de toda la cinta. Eso no es todo y es que también se consideró que se le daba una mirada muy masculina a lo que es el placer femenino.

Y es que en está película de Yorgos pudimos ver una actuación impecable de Emma Stone, dándonos cuenta del porqué la actriz recibió un Globo de Oro este 2024 y posicionándose como una de las favoritas para el Oscar.

Explicación de Poor Things y por qué no es lo que se dice que es

Atención: La siguiente nota contiene spoilers de Poor Things si no has visto la película por favor no continúes leyendo.

Emma interpreta a Bella Baxter, una mujer a la que le fue implantado el cerebro de una niña, hija de la persona que era antes. Por tanto ella está en el cuerpo de su madre quien se suicidó (Si, se que suena retorcido).

Todo esto fue hecho por el Dr. Godwing Baxter, un científico que recibió los peores tratos de su padre en post de la ciencia, lo que hace ser una persona sin mucha ética en cuanto a la medicina.

Por esta razón Bella crece sin conocer sobre lo que son las idiosincrasias de la sociedad y cuando las conoce sale más a flote su personalidad más curiosa y desafía todo lo pre impuesto, siendo a veces “retada” por gente que vive bajo estos cánones sociales.

Hay un momento en específico en que vemos esto, cuando se encuentra con Duncan en un barco camino a Grecia y conoce a dos personajes que la ayudan a conocer un poco más de este mundo desconocido para ella fomentando su curiosidad y ganas de conocer el mundo y sus matices.

En toda la película vemos un viaje de Bella desde que es una niña, su adolescencia alocada y finalmente su versión más madura y adulta. Algo que nos deja claro Yorgos a lo largo de todos los “capítulos” que tiene.

Desde un inicio se nos deja en claro que Bella no es una persona normal y es que se nos revela que le crece el pelo 2cm cada dos días, algo anormal ya que a una persona normal le crece solo 1cm de cabello al mes. Esto significa que ella se desarrolla más rápido de lo normal haciéndola diferente y “especial”.

¿Apología a la pedofilía?

Hay un punto al inicio de la película en donde Bella comienza a autosatisfacerse y encuentra la “felicidad“.

Se crítica porque se piensa que en estos momentos todavía es una niña, pero al ser su crecimiento anormal estamos presenciando a Bella en una etapa de adolescente, muy joven y alocada algo que podemos ver en su forma de vestir y además de caminar.

Ella no deja de crecer y para el final de la película su mente se ha sincronizado completamente con su cuerpo y por tanto ya es una adulta. Esto lo podemos ver porque ya pasó por bastantes etapas que le hicieron aprender e incluso vemos como camina erguida y completamente derecha.

¿Es una película machista?

No, uno de los comentarios que también se repitió bastante es que Poor Things es una película machista que retrata a las mujeres desde un punto de vista masculino dejando a ver a las mujeres como objeto, lo cual no es cierto.

En todo momento, y en una de las partes que más incómoda de la misma, vemos un camino de autodescubrimiento de parte de Bella, ella busca experimentar y incluso romper con algunas reglas impuestas.

Hay un momento en que termina trabajando en un burdel y está con una cantidad bastante importante de hombres que van a satisfacerse con ella. Con esto conoce diversas experiencias y descubre que a veces el sexo es una práctica monótona llegando incluso a aburrirse.

Sobre esto mismo, es en este mismo instante en donde uno encuentra una mayor cantidad de escenas “eróticas” las que han sido catalogadas como innecesarias pero no, están justificadas en como se nos presenta la historia y el camino del personaje.

Hay que acudir al cine a ver Poor Things con la mente abierta y es que esta es una crítica social a los tabues que vivimos como sociedad siento retratado por el personaje de Emma Stone.

La película logra incomodar a algunos de los asistentes al cine y esa es la idea y seguramente la intención, que es darnos cuenta que la audiencia y la sociedad somos unas pobres criaturas que vivimos sumergidos en esta sociedad que nos reprime.