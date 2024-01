Ha llegado el gran día de conocer quiénes son las y los nominados a los Premios Oscar, uno de los certámenes cinematográficos más importantes que existen, siendo un reconocimiento entregado por la la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que busca resaltar la excelencia y activismo social de los profesionales de la industria que incluye actores, directores y escritores, ampliamente considerado​ el mayor logro obtenido en el cine.

Es por eso que muchos están expectantes a saber cuál es la lista de películas, creadores e intérpretes que se presentan como nominados y nominadas al galardón.

Asimismo, esta lista se encuentra en proceso de revelarse y a continuación te contamos todos los detalles que necesitas saber de esta nueva edición de los Premios Oscar.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2024?

La ceremonia se realizará el día 10 de marzo en su emblemático lugar Dolby Theatre de Los Angeles.

¿Hay nominados confirmados para los Premios Oscar 2024?

Zazie Beetz, reconocida por su participación en películas como Joker y Deadpool 2, junto con Jack Quaid, conocido por su papel en The Boys, han sido designados para revelar los nombres de los candidatos en la 96ª entrega de los premios Oscar.

Entre los intérpretes que ya han allanado el camino hacia la codiciada estatuilla y se anticipa que serán nominados, se destacan Cillian Murphy por su participación en Oppenheimer, así como Robert Downey Junior. Otro nombre que se espera con certeza en la lista es el de Lily Gladstone por su papel en Los asesinos de la Luna.

Los Nominados al Oscar 2024

En este momento, se encuentra en vivo el anuncio oficial para todas las categorías del certamen. Hasta el momento, se revelaron los siguientes nombres.

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown, por ‘American Fiction’

Robert De Niro, por ‘Los asesinos de la luna’

Robert Downey Jr., por ‘Oppenheimer’

Ryan Gosling, por ‘Barbie’

Mark Ruffalo, por ‘Pobres criaturas’

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Guion Original

Arthur Harari y Justine Triet, por ‘Anatomía de una caída’

David Hemingson, por ‘Los que se quedan’

Samy Burch, por ‘Secretos de un escándalo’

Celine Song, por ‘Vidas pasadas’

Josh Singer y Bradley Cooper, por ‘Maestro’

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Guion Adaptado

Cord Jefferson, por ‘American Fiction’

Greta Gerwig y Noah Baumbach, por ‘Barbie’

Christopher Nolan, por ‘Oppenheimer’

Tony McNamara, por ‘Pobres criaturas’

Jonathan Glazer, por ‘La zona de interés’

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Película de Animación

‘El chico y la garza’

‘Elemental’

‘Nimona’

‘Robot Dreams’

‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Diseño de Vestuario

‘Barbie’

‘Los asesinos de la luna’

‘Napoleón’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Maquillaje y Peluquería

‘Golda’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

‘La sociedad de la nieve’

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Banda Sonora

Laura Karpman por ‘American Fiction’

John Williams por ‘Indiana Jones y el dial del destino’

Robbie Robertson por ‘Los asesinos de la luna’

Ludwig Göransson por ‘Oppenheimer’

Jerskin Fendrix por ‘Pobres criaturas’

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Cortometraje Animado

‘Letter to a Pig’

‘Ninety-Five Senses’

‘Our Uniform’

‘Pachyderme’

‘War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko’

EL ANUNCIO SIGUE EN PROCESO.