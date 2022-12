Con la llegada de Avatar: El Camino del Agua a los cines de Estados Unidos se aprovechó de estrenar el primer trailer de Oppenheimer, la nueva apuesta cinematográfica del director Christopher Nolan.

La película explora la vida y obra del físico J. Robert Oppenheimer, especialmente su papel como desarrollador de la bomba atómica, así se adentra en el catastrófico trabajo que concretó el equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan.

La entrega está inspirada por el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Oppenheimer viene a ser la sucesora de Tenet en la filmografía de Nolan y cuenta con un nutrido elenco, prácticamente una constelación de estrellas: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Casey Affleck, Ben Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jason Clarke, Jack Quaid, Alden Ehrenreich, David Krumholtz y Matthew Modine.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer, de Christopher Nolan?

La película llegará a las pantallas de cine del mundo a partir del 21 de julio de 2023, fecha que marca su debut en Estados Unidos.

Revisa el trailer oficial de Oppenheimer a continuación: